Wisła Płock – Radomiak Radom: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

Wisła Płock - Radomiak Radom: typy i kursy na mecz 30. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 12:15.

PressFocus Na zdjęciu: Dominik Kun

Wisła – Radomiak, typy bukmacherskie

Niedzielne zmagania w ramach 30. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Wisła Płock zmierzy się przed własną publicznością z Radomiakiem Radom. Spotkanie zapowiada się interesująco, ponieważ obie drużyny potrzebują punktów na końcówkę sezonu. Gospodarze będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska i sięgnąć po ważne zwycięstwo. Radomiak natomiast spróbuje powalczyć o korzystny rezultat i poprawić swoją sytuację w tabeli. Zapowiada się wyrównany pojedynek, w którym nie zabraknie walki i emocji.

Ja uważam, że niedzielne rywalizacja zakończy się triumfem podopiecznych Mariusza Misiury. Mój typ: wygrana Wisły Płock

Kacper STS 2.45 wygrana Wisły Płock Zagraj!

Bonus 267 zł za wytypowanie drużyny z golem

Chcesz postawić na to spotkanie? Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO i zyskaj 267 zł bonusu za poprawne wytypowanie drużyny z golem w dowolnym meczu Ekstraklasy. Sprawdź szczegółowy regulamin opisywanej promocji.

Wisła – Radomiak, ostatnie wyniki

Wisła Płock imponuje formą. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Mariusza Misiury odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z Cracovią, 2:1 z Jagiellonią Białystok, 1:0 z Lechią Gdańsk oraz 3:1 z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z GKS-em Katowice).

Radomiak Radom natomiast ma problemy. Goście niedzielnego starcia w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli jedno zwycięstwo (2:1 z Widzewem Łódź), zaliczyli dwa remisy (1:1 z Legią Warszawa i 1:1 z Motorem Lublin), a także ponieśli dwie porażki (1:3 z Piastem gliwice oraz 0:1 z Zagłębiem Lubin).

Wisła – Radomiak, historia

Historia rywalizacji Wisły Płock z Radomiakiem Radom nie jest szczególnie rozbudowana, ponieważ oba zespoły przez wiele lat występowały na różnych poziomach rozgrywkowych. Do ich częstszych spotkań zaczęło dochodzić dopiero w ostatnich latach, gdy drogi obu klubów ponownie się przecięły na szczeblu centralnym. Bezpośrednie pojedynki tych drużyn zazwyczaj mają wyrównany charakter i często trudno wskazać w nich zdecydowanego faworyta. Zarówno Wisła, jak i Radomiak potrafiły sięgać po zwycięstwa, co sprawia, że ich rywalizacja z każdym kolejnym sezonem nabiera większego znaczenia.

Wisła – Radomiak, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem piątkowego starcia jest Wisła Płock. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nafciarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.45. W przypadku zwycięstwa Radomiaka Radom natomiast sięga nawet 2.85.

Wisła Płock Radomiak 2.45 3.20 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 20:12

Wisła – Radomiak, kto wygra?

Wisła – Radomiak, przewidywane składy

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Kun, Pacheco, Nowak, Gallapani – Jurić, Hamulić

Radomiak Radom: Majchrowicz – Zie Ouattara, Kingue, Dieguez, Grzesik – Donis – Luquinhas, Wolski, Baro, Lopes – Maurides

Wisła – Radomiak, transmisja meczu

Spotkanie Wisła Płock – Radomiak Radom obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

