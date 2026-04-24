Leao ma do wyboru cztery kluby. Giganci chcą gwiazdę Milanu

Rafael Leao rozgrywa prawdopodobnie ostatni sezon w Milanie. Niewykluczone, że latem zmieni otoczenie. Jak podaje Daily Mail, interesuje się nim m.in. Real Madryt i Manchester United.

Rafael Leao od sierpnia 2019 roku jest związany z Milanem, w którym wyrósł na gwiazdę Serie A. Co jakiś czas o Portugalczyka pytają topowe kluby w Europie, ale do tej pory wyciągnięcie reprezentanta Portugalii z Mediolanu wydawało się niemożliwe. Wszystko zmieniło się w tym sezonie, gdy Max Allegri zmienił ustawienie, a co za tym idzie, 26-latek nie może grać na nominalnej pozycji.

W ostatnich tygodniach powstało wiele plotek odnośnie potencjalnej zmiany klubu. Jak informuje Daily Mail, Rafael Leao przyciąga ogromne zainteresowanie przed nadchodzącym oknem transferowym. W grze o piłkarza mają być cztery znane drużyny.

W gronie zainteresowanych znajdują się Manchester United, Manchester City, Liverpool oraz Real Madryt. Wszystkie te zespoły uważnie monitorują rozwój sytuacji i postępy Portugalczyka, który wyrasta na jedną z najgorętszych postaci letniego okienka. Na ten moment nie ma jeszcze oficjalnych negocjacji, ale sytuacja może szybko się zmienić. Kluczową kwestią pozostaje stanowisko Mediolańczyków.

Jeśli klub z Mediolanu zdecyduje się rozważyć oferty, kwota rzędu 60 milionów funtów może wystarczyć, by pozyskać skrzydłowego. W tym sezonie Leao zanotował 27 meczów, w których zdobył 10 goli oraz zaliczył 3 asysty. Jego kontrakt wygasa w połowie 2028 roku.