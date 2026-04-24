Arsenal FC – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Arsenal – Newcastle: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League o przerwanie serii porażek postarają się kluby, które nie przyzwyczaiły swoich kibiców do tak trudnych rezultatów. Arsenal wciąż liczy na wywalczenie mistrzostwa Anglii, więc strata punktów z Newcastle United nie wchodzi u nich w grę Zespół gości postara się jednak zrobić wszystko, aby pokrzyżować plany gospodarzom. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Arsenal – Newcastle: ostatnie wyniki

Piłkarze Arsenalu przegrali w tym sezonie tylko pięć meczów. Dwie z tych porażek miały jednak miejsce w ostatnim czasie. Kanonierzy niespodziewanie ulegli Bournemouth 1:2. Jeszcze trudniej zapowiadał się pojedynek z Manchesterem City. W nim londyńczycy również nie byli w stanie osiągnąć korzystnego rezultatu i przegrali 1:2.

Gracze Newcastle po raz ostatni cieszyli się ze zwycięstwa w połowie marca. To wtedy Sroki okazały się lepsze w Londynie od Chelsea. Od wygranej 1:0 upłynęły cztery spotkania. W tym czasie Eddie Howe i spółka zostali rozbici przez Barcelonę w Lidze Mistrzów (2:7). Z kolei w Premier League Newcastle przegrało 1:2 kolejno z Sunderlandem, Crystal Palace, a także z Bournemouth.

Arsenal – Newcastle: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie z udziałem tych drużyn w tym sezonie miało miejsce pod koniec września ubiegłego roku. Newcastle otarło się wówczas o zdobycz punktową, ale finalnie musiało uznać wyższość Arsenalu, z którym przegrało 1:2.

Arsenal – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.47 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Newcastle, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 6.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.90.

Arsenal – Newcastle: kto wygra?

Arsenal – Newcastle: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze

Newcastle Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes

Arsenal – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Newcastle odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.