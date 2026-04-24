Arsenal FC – Newcastle United: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

00:06, 25. kwietnia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Arsenal - Newcastle typy i kursy na mecz 34. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Arsenal – Newcastle: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League o przerwanie serii porażek postarają się kluby, które nie przyzwyczaiły swoich kibiców do tak trudnych rezultatów. Arsenal wciąż liczy na wywalczenie mistrzostwa Anglii, więc strata punktów z Newcastle United nie wchodzi u nich w grę Zespół gości postara się jednak zrobić wszystko, aby pokrzyżować plany gospodarzom. Mój typ: poniżej 3,5 bramki.

Oskar Szatraj
Oskar
*Kursy z 25.04.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Arsenal – Newcastle: ostatnie wyniki

Piłkarze Arsenalu przegrali w tym sezonie tylko pięć meczów. Dwie z tych porażek miały jednak miejsce w ostatnim czasie. Kanonierzy niespodziewanie ulegli Bournemouth 1:2. Jeszcze trudniej zapowiadał się pojedynek z Manchesterem City. W nim londyńczycy również nie byli w stanie osiągnąć korzystnego rezultatu i przegrali 1:2.

Gracze Newcastle po raz ostatni cieszyli się ze zwycięstwa w połowie marca. To wtedy Sroki okazały się lepsze w Londynie od Chelsea. Od wygranej 1:0 upłynęły cztery spotkania. W tym czasie Eddie Howe i spółka zostali rozbici przez Barcelonę w Lidze Mistrzów (2:7). Z kolei w Premier League Newcastle przegrało 1:2 kolejno z Sunderlandem, Crystal Palace, a także z Bournemouth.

Arsenal – Newcastle: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie z udziałem tych drużyn w tym sezonie miało miejsce pod koniec września ubiegłego roku. Newcastle otarło się wówczas o zdobycz punktową, ale finalnie musiało uznać wyższość Arsenalu, z którym przegrało 1:2.

Arsenal – Newcastle: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Arsenal, o czym świadczy współczynnik 1.47 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Newcastle, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 6.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 4.90.

Arsenal
Remis
Newcastle
1.47
4.90
6.50
1.45
4.80
6.30
1.42
4.60
6.00
1.47
4.90
6.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 kwietnia 2026 00:57

Arsenal – Newcastle: kto wygra?

Arsenal – Newcastle: przewidywane składy

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Havertz, Eze

Newcastle Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Guimaraes, Tonali, Miley; Murphy, Osula, Barnes

Arsenal – Newcastle: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Newcastle odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

