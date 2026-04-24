Wolverhampton – Tottenham: typy bukmacherskie

W 34. kolejce Premier League o pierwsze zwycięstwo w 2026 roku zagra Tottenham. Z każdym tygodniem wydaje się, że londyńczycy wreszcie przerwą tę absurdalnie długą serię bez wygranej. Tym razem okoliczności wydają się wyjątkowo sprzyjające, ponieważ przeciwnikiem Kogutów będzie Wolverhampton. Poprzednim razem zespół ze stolicy Anglii nie był w stanie jednak wygrać z Wilkami. Jak będzie tym razem? Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Wolverhampton – Tottenham: ostatnie wyniki

W minionej kolejce Wolverhampton rywalizowało na wyjeździe z Leeds United. Mecz ten zakończył się porażką 0:3. Skala klęski była jednak mniejsza, niż przy okazji wcześniejszej konfrontacji z West Hamem United. Wówczas Wilki nie strzeliły żadnego gola, a straciły cztery. Ostatni punkt udało im się zdobyć natomiast 16 marca w potyczce z Brentfordem (1:1).

Miesiące mijają, a Tottenham wciąż nie potrafi zażegnać kryzysu, z którym mierzy się w trwającym sezonie. Ostatnio Koguty rywalizowały z Brighton, z którym zremisowały 2:2. Był to wynik rozczarowujący, ale mimo wszystko stanowił progres w porównaniu z wcześniejszą kolejką. Wtedy Tottenham przegrał 0:1 z Sunderlandem.

Wolverhampton – Tottenham: historia

Pierwsza w tym sezonie konfrontacja tych drużyn o mały włos zakończyłaby się sensacją. Wolverhampton prowadziło w Londynie 1:0 aż do doliczonego czasu gry. Wówczas Tottenham przebudził się i zdołał uniknąć domowej porażki, remisując ostatecznie 1:1 po trafieniu, którego autorem było Joao Palhinha.

Wolverhampton – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Tottenham, o czym świadczy współczynnik 1.70 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Wolverhampton, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 4.50. Współczynnik na remis wynosi natomiast 3.90.

Wolverhampton – Tottenham: kto wygra?

Wolverhampton – Tottenham: przewidywane składy

Wolverhampton: Bentley; Tchatchoua, Toti, S. Bueno, H. Bueno; J. Gomes, Andre, Mane; Bellegarde, Armstrong, Hwang

Tottenham: Kinsky; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Bergvall, Bentancur, Gallagher; Tel, Solanke, Simons

Wolverhampton – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Wolverhampton – Tottenham odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

