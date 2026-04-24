AS Roma zagięła parol na algierskiego wahadłowego

Rafik Belghali łączony z Romą

AS Roma ma duże ambicje przed kolejnym sezonem. W związku z tym włoski klub planuje być aktywny podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Szkoleniowiec ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – liczy na wzmocnienie kilku pozycji, co bez wątpienia zwiększyłoby szanse jego zespołu na walkę o najważniejsze trofea w kampanii 2026/2027. Niewykluczone, że na Stadio Olimpico wyląduje nowy prawy obrońca.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Ekrema Konura wynika bowiem, że na radarze Romy wylądował Rafik Belghali. 23-letni boczny defensor imponuje wysoką formą w barwach Hellasu Werona, co nie umknęło uwadze skautów rzymskiego klubu. Mierzący 180 centymetrów wahadłowy wzbudza spore zainteresowanie na rynku, gdyż obserwują go również inne zespoły – między innymi ACF Fiorentina oraz Real Betis.

Dziewięciokrotny reprezentant Algierii, urodzony w Belgii, z powodzeniem występuje w aktualnej ekipie od sierpnia 2025 roku, kiedy trafił do Werony za około 2 miliony euro z KV Mechelen. W trwającym sezonie prawy obrońca rozegrał 24 spotkania i zdobył 2 bramki. Według portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi około 7 milionów euro, a kontrakt zdolnego zawodnika z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.