Real Betis - Real Madryt to mecz 32. kolejki La Liga. W hitowym pojedynku na Estadio de La Cartuja padły dwie bramki.

Real Betis – Real Madryt: odpowiedź tuż przed końcem meczu

Real Madryt przyjechał do Sewilli z jednym celem – podopieczni Alvaro Arbeloi musieli sięgnąć po zwycięstwo, by jeszcze pozostać w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii. W 17. minucie rywalizacji na Estadio de La Cartuja Królewscy wyszli na prowadzenie. Federico Valverde przymierzył z dystansu, a do piłki odbitej przez Alvaro Vallesa dopadł Vinicius Junior i zdołał umieścić ją w siatce.

Sześć minut później futbolówkę ręką we własnym polu karnym zagrał Ricardo Rodriguez, jednak sędzia Cesar Soto Grado nie dopatrzył się przewinienia i nie podyktował jedenastki dla Los Blancos. Ta decyzja wzbudziła ogromne kontrowersje. Jeszcze przed przerwą Andrij Łunin powstrzymał groźne akcje Antony’ego i Cedrica Bakambu.

Po zmianie stron Real Betis szukał swojej okazji na wyrównanie, ale albo górą był Łunin, albo brakowało celnych strzałów. Na wyrównującego gola kibice gospodarzy musieli poczekać aż do doliczonego czasu gry. Po ogromnym zamieszaniu do futbolówki dopadł Hector Bellerin, były zawodnik Barcelony, który strzałem przy słupku zaskoczył reprezentanta Ukrainy.

Héctor Bellerín z golem na remis, Królewscy wypuszczają zwycięstwo w ostatniej akcji meczu!

Los Blancos z Sewilli wywożą tylko remis. Real Madryt po 33 meczach ma na koncie 74 punkty i traci osiem oczek do liderującej Barcelony, która swoje spotkanie rozegra w sobotę.

Real Betis – Real Madryt 1:1 (0:1)

Vinicius Junior 17′ – Hector Bellerin 90+4′