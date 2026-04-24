Manchester City – Southmpton FC: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2026)

Manchester City – Southmpton: typy bukmacherskie

W pierwszym półfinale Pucharu Anglii zagrają kluby z różnych poziomów rozgrywkowych. Manchester City to poważny pretendent do wywalczenia mistrzostwa Anglii. Southampton pożegnało się sezon temu z angielską elitą, ale rozłąka ta może potrwać tylko rok Obie drużyny prezentują kapitalną formę, stąd powinniśmy być względnie spokojni o atrakcyjnie widowisko w sobotę. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Oskar STS 1,85 Obie drużyny strzelą – NIE przejdź do STS

Manchester City – Southmpton: ostatnie wyniki

Manchester City złapał w ostatnich tygodniach mistrzowską formę. Obywatele ustabilizowali defensywę, tracą zaledwie jedną bramkę w pięciu poprzednich meczach. Drużyna Pepa Guardioli nie zachowała czystego konta jedynie z Arsenalem, który i tak udało jej się pokonać 2:1. Dzięki temu Manchester City wciąż może zostać mistrzem Anglii.

Southampton to najlepsza drużyna Championship za okres dwudziestu ostatnich meczów. W tym okresie wygrała aż 13 spotkań, uzyskując bilans 13-5-2. Tak imponująca forma nie pozwoliła jednak Świętym na uzyskanie bezpośredniego awansu do Premier League. Zespół uplasował się na czwartej lokacie, a to oznacza, że Southampton czekają baraże o awans.

Manchester City – Southmpton: historia

W minionym sezonie Southampton pożegnało się z Premier League, więc kibice tego klubu musieli poczekać kilka miesięcy na starcie z Manchesterem City. Przeciwnik ten okazał się dla Świętych dosyć wygodny, ponieważ stracili oni zaledwie jednego gola w dwóch meczach. W Southampton padł bezbramkowy remis, a w Manchesterze gospodarze zwyciężyli 1:0.

Manchester City – Southmpton: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherskich analityków jako faworyt do sobotniego meczu przystąpi Manchester City. Wskazuje na to współczynnik 1.22 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Southampton możesz zagrać po kursie około 11.00.

Manchester City Remis Southampton 1.22 6.80 11.0

Manchester City – Southmpton: przewidywane składy

Manchester City Trafford; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Bernardo, O’Reilly; Savinho, Cherki, Marmoush; Haaland

Southampton: Peretz; Stephens, Harwood-Bellis, Wood; Bree, Jander, Charles, Welington; Azaz, Scienza; Stewart

Manchester City – Southmpton: transmisja meczu

Mecz Manchester City – Southmpton odbędzie się w sobotę (25 kwietnia) o godzinie 18:15. Transmisja będzie dostępna w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i aplikacji TVP Sport.

