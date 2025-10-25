Wisła Kraków – Stal Rzeszów: typy, kursy, zapowiedź (26.10.2025)

Wisła Kraków – Stal Rzeszów: przewidywania
Wisła Kraków i Stal Rzeszów to drużyny, które w tabeli dzieli 12 punktów. Liderem rozgrywek jest Biała Gwiazda z dorobkiem 32 oczek. Z kolei 20 punktów ma na swoim koncie najbliższy rywal ekipy Mariusza Jopa.
Krakowski zespół znajduje się ostatnio na fali wznoszącej. Wisła ma za sobą dwa z rzędu zwycięstwa i pozostaje niepokonana od 13 września. Rzeszowianie natomiast ostatnio wysoko przegrali z ŁKS-em, choć wcześniej prezentowali się z dobrej strony, notując dwa kolejne zwycięstwa.
Wiślacy na swoim stadionie nie pokonali ekipy z Rzeszowa w żadnym z trzech ostatnich spotkań ligowych, co może dawać do myślenia. Tym samym można rozważyć scenariusz z remisem w niedzielnym starciu. Mój typ: remis.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Wisła Kraków – Stal Rzeszów: ostatnie wyniki
Zespół prowadzony przez Mariusza Jopa podejdzie do niedzielnej rywalizacji po wygranej z Puszczą Niepołomice (3:0).Wisła tym samym może pochwalić się dwoma kolejnymi zwycięstwami, bo wcześniej okazała się też lepsza od Ruchu Chorzów (3:0). Z kolei po raz ostatni straciła punkty 2 października, gdy zremisowała z Wieczystą (1:1).
- Zobacz również: Betclic 1. Liga 2025/26 – tabela
Ekipa z Rzeszowa ostatnio otrzymała natomiast lekcję piłki nożnej od ŁKS-u (1:4). Wcześniej jednak Stal pokazała się z dobrej strony w starciach z Polonią Warszawa (3:2) czy Stalą Mielec (3:2), notując cenne wygrane.
Wisła Kraków – Stal Rzeszów: historia
Po raz ostatni obi ekipy grały ze sobą 25 maja w Rzeszowie i wówczas lepsi byli gracze 13-krotnych mistrzów Polski (3:0). Ogólnie sześciu ostatnich spotkaniach między drużynami trzy razy górą była Wisła, dwa razy miał miejsce remis i jeden wygrany mecz zaliczyła Stal.
Wisła Kraków – Stal Rzeszów: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Wisły 100%
- wygraną Stali 0%
- remisem 0%
1+ Votes
Wisła Kraków – Stal Rzeszów: przewidywane składy
Gospodarze przystąpią do potyczki bez wyłączonych od dłuższego już czasu graczy, czyli Alana Urugi, Kacpra Skorbackiego, Rafała Mikulca, Bartosza Jarocha, Patryka Starzyńskiego i Bartosza Talara. Do kadry meczowej ma z kolei wrócić Marko Bozić. Rzeszowianie będą musieli radzić sobie bez Darvina Jablonskiego i Arsena Grosu.
Wisła: Letkiewicz – Lelieveld, Biedrzycki, Grujić, Giger, Carbo, Igbekeme, Ertlhaler, Duda, Kuziemka, Rodado
Stal: Kozioł – Wachowiak, Kaczor, Synos, Warczak, Łysiak, Sławiński, Thill, Wolski, Łyczko, Jonathan Junior.
Wisła Kraków – Stal Rzeszów: kursy bukmacherskie
Eksperci przekonują, że zdecydowanym faworytem do zwycięstwa są gospodarze. Typ na wygraną Wisły wynosi 1.26. Remis oszacowano na 6.50. Z kolei rozwiązanie na wygrana Stali wyceniono na 9.90 i to najmniej prawdopodobny wariant zdaniem analityków.
Wisła Kraków – Stal Rzeszów: transmisja
Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja ze spotkania Wisłą Kraków – Stal Rzeszów będzie emitowana od godziny 14:30 na antenie TVP Polonia. Rywalizację skomentują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Ponadto mecz będzie można oglądać online dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.