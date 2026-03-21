PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal – Manchester City: typy bukmacherskie

W finale Pucharu Ligi Angielskiej zobaczymy dwie najlepsze drużyny sezonu 2025/2026 w lidze angielskiej. Mecz na Wembley z udziałem Arsenalu i Manchesteru City to będzie zatem piłkarskie święto dla fanów brytyjskiego futbolu i nie tylko. Z większą szansą i presją faworyta do rywalizacji przystąpi zespół Mikela Artety. Hiszpan postara się w niedzielę o pokonanie Pepa Guardioli, czyli swojego rodaka i trenera, pod którego skrzydłami pracował jako asystent na Etihad Stadium. Czyja taktyka okaże się tym razem skuteczniejsza? Mój typ: poniżej 2,5 bramki.

Arsenal – Manchester City: ostatnie wyniki

W tym tygodniu Arsenal rozegrał rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów. Przeciwnikiem Kanonierów był Bayer Leverkusen, który pokazał się w Niemczech ze świetnej strony. W Londynie spotkanie przebiegło już pod dyktando angielskiej ekipy. Arsenal wygrał 2:0 i zameldował się w najlepszej ósemce turnieju. Wcześniej Kanonierzy w identycznym stosunku bramkowym rozprawili się z Evertonem.

Za piłkarzami Manchesteru City trudne tygodnie, Ich zwieńczeniem był dwumecz z Realem Madryt, do którego Obywatele przystępowali jako faworyt. Tymczasem wyraźnie lepszy w tej rywalizacji okazał się zespół ze stolicy Hiszpanii, który pokonał Manchester City 3:0 i 2:1. Z kolei w Premier League Obywatele tracili punkty z West Hamem (1:1) i Nottingham Forest (2:2), czyli ekipami broniącymi się przed spadkiem z ligi.

Arsenal – Manchester City: historia

Większość ostatnich bezpośrednich meczów była niezwykle wyrównana. Często nie udawało się nawet wyłonić zwycięzcy. Tak było w bieżącej kampanii, kiedy to na Emirates Stadium padł wynik 1:1. W pamięć mogło zapaść spotkanie z lutego ubiegłego roku. Wówczas Arsenal rozbił u siebie Manchester City 5:1.

Arsenal – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Arsenal, czego dowodzi kurs 2.40, przy współczynniku 3.05 na sukces Manchesteru City.

Arsenal – Manchester City: kto wygra?

Arsenal – Manchester City: przewidywane składy

Arsenal: Kepa; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres

Manchester City: Trafford; Nunes, Dias, Stones, Ait-Nouri; Silva, Rodri, O’Reilly; Cherki, Haaland, Semenyo

Arsenal – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Arsenal – Manchester City odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 17:30. Transmisja nie będzie dostępna w żadnym kanale w Polsce. Spotkanie będzie można śledzić wyłącznie internecie w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.