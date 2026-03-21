Tottenham Hotspur – Nottingham Forest: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Archie Gray

Tottenham – Nottingham Forest: typy bukmacherskie

W 31. kolejce Premier League jako ostatni zaplanowano mecz w Londynie z udziałem Tottenhamu i Nottingham Forest. Zespoły te nie imponują formą w bieżącej kampanii. Dowodem tego jest fakt, że Spurs to najgorszy zespół w lidze pod względem punktów zdobytych w roli gospodarza. To nie zwiastuje najlepiej przed niedzielnym starciem z bezpośrednim rywalem o utrzymanie. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,72 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Tottenham – Nottingham Forest: ostatnie wyniki

Minione dni były dla kibiców Tottenhamu miłą odmianą w porównaniu z całym dotychczasowym sezonem. Spurs rywalizowali na Anfield z aktualnym mistrzem Anglii Liverpoolem. Nieoczekiwanie udało im się uniknąć porażki za sprawą gola Richarlisona z końcówki spotkania. Jeszcze bardziej zaskakujący przebieg miał rewanż z Atletico w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tottenham ostatecznie odpadł z rozgrywek, ale zdołał u siebie wygrać 3:2.

Nottingham Forest na zwycięstwo z Premier League czeka od stycznia. Wówczas udało im się pokonać Brentford. Kolejne miesiące to głównie pasmo rozczarowań. Tak było ostatnio w lidze, gdzie po udanym występie i remisie 2:2 z Manchesterem City nadszedł bezbramkowy remis u siebie z Fulham.

Tottenham – Nottingham Forest: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie miało niespodziewany przebieg, ponieważ Nottingham Forest do przerwy prowadziło z Tottenhamem 1:0. Wydawało się, że goście z Londynu będą w stanie szybko odpowiedzieć. Tymczasem gospodarze podkręcili jeszcze tempo i ostatecznie zwyciężyli aż 3:0.

Tottenham – Nottingham Forest: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Tottenham, czego dowodzi kurs 2.45, przy współczynniku 2.80 na sukces Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem między 3.20 a 3.35.

Tottenham – Nottingham Forest: kto wygra?

Tottenham – Nottingham Forest: przewidywane składy

Tottenham Vicario; Porro, Danso, Dragusin, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Nottingham Forest: Sels; Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Sangare, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus

Tottenham – Nottingham Forest: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Nottingham Forest odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 15:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

