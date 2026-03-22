Legia Warszawa – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Legia Warszawa - Raków: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Marek Papszun zagra przeciwko swojej byłej ekipie, więc będzie się działo. Mecz zacznie się o godzinie 20:15.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mileta Rajović

Legia Warszawa Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2026 10:06

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: typy bukmacherskie

Legia Warszawa i Raków Częstochowa to ekipy, które pewnie w normalnych okolicznościach rywalizowałyby między sobą o mistrzostwo Polski. Sytuacja jednak wygląda tak, że Wojskowi dzisiaj plasują się w strefie spadkowej, a ekipa Łukasza Tomczyka poza miejscami na ligowym podium. Dodatkowego smaczku spotkaniu dodaje natomiast to, że stołeczną drużynę prowadzi trener Marek Papszun, który właśnie z Rakowem osiągał największe sukcesy.

Osiem oczek dzieli obie ekipy w ligowej klasyfikacji. Częstochowianie legitymują się bilansem 37 oczek. Z kolei 29 punktów uzbierali legioniści. W każdym razie nie powinno mieć to większego znaczenia. Aczkolwiek ciekawe jest to, że Legia u siebie nie wygrała z Rakowem w żadnym z dwóch ostatnich spotkań, przegrywając z Czerwono-niebieskimi.

Obie ekipy wyróżniają się ostatnio tym, że nie strzelają wielu goli. Wpływ na takich stan rzeczy mają różne czynniki. W związku z tym można rozważyć wariant, że w spotkaniu padnie mniej niż 2,5 gola. Typ: Poniżej, 25 bramki – TAK.

Lukasz STS 1.78 Poniżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: ostatnie wyniki

Stołeczna podejdzie do niedzielnego szlagieru, będąc już sześciu spotkań bez przegranej. Legia jednak wygrała w nich tylko dwukrotnie. Ostatnio natomiast Warszawianie podzielili się punktami z Radomiakiem (1:1). U siebie jednak Wojskowi w tym roku zaliczyli już dwa z rzędu zwycięstwa, pokonując kolejno Wisłę Płock (2:1) oraz Cracovię (1:0).

Większe kłopoty mają ostatnio Czerwono-niebiescy. Z jednej strony Raków nieźle zaprezentował się na tle Fiorentiny w Lidze Konferencji. Z drugiej fakty są takie, że Częstochowianie mają na swoim koncie trzy z rzędu porażki, licząc wszystkie rozgrywki. Oprócz porażek z Toskańczykami na koncie Rakowa jest też przegrana z Górnikiem Zabrze (1:3).

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: historia

Po raz ostatni zespoły grały ze sobą we wrześniu minionego roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami trzykrotnie lepszy był Raków. Z kolei w dwóch potyczkach miał miejsce podziałów punktów. W ostatnim spotkaniu na arenie przy ulicy Łazienkowskiej ekipa z Częstochowy wygrała różnicą jednego trafienia (1:0).

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że faworytem rywalizacji są gospodarze. Typ na zwycięstwo Legii kształtuje się na poziomie 2.25. Remis oszacowano na 3.15. Z kolei najmniej prawdopodobna opcja jest na zwycięstwo Rakowa po kursie 3.20. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Legia Warszawa Raków Częstochowa 2.25 3.15 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 marca 2026 08:08

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: przewidywane składy

Niestety dla meczu obie ekipy będą osłabione. Legia będzie musiała radzić sobie bez takich zawodników jak: Ruben Vinagre, Bartosz Kapustka czy Antonio Colak. U gości poza grą są natomiast Vladyslav Kochergin, Erick Otieno i Tomasz Pieńko.

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov, Chodyna, Szymański, Elitim, Kun, Biczachczjan, Rajović, Adamski

Raków: Zych – Svarnas, Racovitan, Arsenić, Ameyaw, Bulat, Repka, Struski, Ivi Lopez, Makuch, Brunes.

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: sonda

Legia Warszawa – Raków Częstochowa: transmisja meczu

Niedzielne spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Mecz zacznie się o godzinie 20:15. Transmisja z rywalizacji Legia Warszawa – Raków Częstochowa będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Ponadto dostęp do meczu zapewni usługa streamingowa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych czy Smart TV.

