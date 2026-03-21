Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Lech Poznań zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecz w meczu 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godz. 14:45. Kolejorz chce wskoczyć na fotel lidera.

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lech – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie

Lech Poznań zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz ma już za sobą europejską przygodę w Lidze Konferencji, dzięki czemu może w pełni skoncentrować się na walce o obronę mistrzostwa Polski. Pierwszy sygnał powrotu na właściwe tory piłkarze Nielsa Frederiksena wysłali już w poprzedniej serii gier, pokonując Zagłębie Lubin.

Zupełnie inne nastroje panują w obozie Słoników. Zespół z Niecieczy w rundzie wiosennej wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo i zamyka ligową tabelę. Widmo spadku zagląda im w oczy coraz bardziej. Na wyjazdowy triumf ekipa Marcina Brosza czeka od listopada, kiedy to sensacyjnie ograła Legię Warszawa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że goście będą musieli wznieść się na absolutne wyżyny swoich możliwości, by nawiązać równorzędną walkę w Poznaniu. Lech gra o najwyższe cele i w takich meczach zwykle nie pozwala sobie na potknięcia. Mój typ: wygrana Lecha.

Lech – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki

Lechici w poprzedni weekend sięgnęli po cenne wyjazdowe zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin (1:0), a bohaterem spotkania był Mikael Ishak. W środku tygodnia Lech pokonał co prawda Szachtara Donieck (2:1) w Krakowie, jednak wcześniejsza domowa porażka (1:3) z ukraińskim zespołem sprawiła, że Poznaniacy pożegnali się z europejskimi rozgrywkami. W tym miesiącu Lech notował także mniej udane występy -przegrał z Widzewem Łódź (1:2) oraz Górnikiem Zabrze (0:1).

Bruk-Bet nie może mówić o dobrej serii. W ostatniej kolejce uległ Motorowi Lublin (0:2), a wcześniej przegrał z Koroną Kielce (1:2). Na koncie Słoników są również remis z Radomiakiem Radom (0:0), porażka z Rakowem Częstochowa (0:1) oraz podział punktów z Górnikiem Zabrze (1:1).

Lech – Bruk-Bet Termalica: historia

Kolejorz wygrał wszystkie pięć spotkań przeciwko Bruk-Bet Termalice. Jesienią dwie bramki zdobył Mikael Ishak w zwycięskim meczu Lecha w Niecieczy. Poprzednie starcie przy Bułgarskiej odbyło się w lutym 2022 roku i wówczas Kolejorz rozbił rywali (5:0).

Lech – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie

Wedle kursów bukmacherskich, faworytami niedzielnej potyczki rozgrywanej w Poznaniu są gracze Lecha. Kurs na zwycięstwo Kolejorza został wyceniony na poziomie 1.44, z kolei triumf Bruk-Bet Termaliki jest ustalony w okolicach 6.25.

Lech Poznań Remis Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1.44 4.75 6.25 1.45 5.15 6.20 1.45 5.15 6.25

Lech – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Rodriguez, Kozubal – Gholizadeh, Walemark, Bengtsson – Ishak

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Isik, Matysik, Putiwcew – Boboc, Kubica, Ambrosiewicz, Hilbrycht – Trubeha, Durdov, Fassbender

Lech – Bruk-Bet Termalica: sonda

Kto wygra mecz? Lech Poznań

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Lech Poznań

Remis

Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0 Votes

Lech – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu

Spotkanie Lecha Poznań z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.