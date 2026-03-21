Lech Poznań – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Lech – Bruk-Bet Termalica: typy bukmacherskie
Lech Poznań zmierzy się z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Kolejorz ma już za sobą europejską przygodę w Lidze Konferencji, dzięki czemu może w pełni skoncentrować się na walce o obronę mistrzostwa Polski. Pierwszy sygnał powrotu na właściwe tory piłkarze Nielsa Frederiksena wysłali już w poprzedniej serii gier, pokonując Zagłębie Lubin.
Zupełnie inne nastroje panują w obozie Słoników. Zespół z Niecieczy w rundzie wiosennej wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo i zamyka ligową tabelę. Widmo spadku zagląda im w oczy coraz bardziej. Na wyjazdowy triumf ekipa Marcina Brosza czeka od listopada, kiedy to sensacyjnie ograła Legię Warszawa. Trudno oprzeć się wrażeniu, że goście będą musieli wznieść się na absolutne wyżyny swoich możliwości, by nawiązać równorzędną walkę w Poznaniu. Lech gra o najwyższe cele i w takich meczach zwykle nie pozwala sobie na potknięcia. Mój typ: wygrana Lecha.
Lech – Bruk-Bet Termalica: ostatnie wyniki
Lechici w poprzedni weekend sięgnęli po cenne wyjazdowe zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin (1:0), a bohaterem spotkania był Mikael Ishak. W środku tygodnia Lech pokonał co prawda Szachtara Donieck (2:1) w Krakowie, jednak wcześniejsza domowa porażka (1:3) z ukraińskim zespołem sprawiła, że Poznaniacy pożegnali się z europejskimi rozgrywkami. W tym miesiącu Lech notował także mniej udane występy -przegrał z Widzewem Łódź (1:2) oraz Górnikiem Zabrze (0:1).
Bruk-Bet nie może mówić o dobrej serii. W ostatniej kolejce uległ Motorowi Lublin (0:2), a wcześniej przegrał z Koroną Kielce (1:2). Na koncie Słoników są również remis z Radomiakiem Radom (0:0), porażka z Rakowem Częstochowa (0:1) oraz podział punktów z Górnikiem Zabrze (1:1).
Lech – Bruk-Bet Termalica: historia
Kolejorz wygrał wszystkie pięć spotkań przeciwko Bruk-Bet Termalice. Jesienią dwie bramki zdobył Mikael Ishak w zwycięskim meczu Lecha w Niecieczy. Poprzednie starcie przy Bułgarskiej odbyło się w lutym 2022 roku i wówczas Kolejorz rozbił rywali (5:0).
Lech – Bruk-Bet Termalica: kursy bukmacherskie
Wedle kursów bukmacherskich, faworytami niedzielnej potyczki rozgrywanej w Poznaniu są gracze Lecha. Kurs na zwycięstwo Kolejorza został wyceniony na poziomie 1.44, z kolei triumf Bruk-Bet Termaliki jest ustalony w okolicach 6.25.
Lech – Bruk-Bet Termalica: przewidywane składy
Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Milić, Gurgul – Rodriguez, Kozubal – Gholizadeh, Walemark, Bengtsson – Ishak
Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Chovan – Isik, Matysik, Putiwcew – Boboc, Kubica, Ambrosiewicz, Hilbrycht – Trubeha, Durdov, Fassbender
Lech – Bruk-Bet Termalica: sonda
Lech – Bruk-Bet Termalica: transmisja meczu
Spotkanie Lecha Poznań z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (22 marca) o godzinie 14:45. Transmisja będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online.
