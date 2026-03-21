ACF Fiorentina – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Fiorentina – Inter, typy bukmacherskie
Niedzielne zmagania w ramach 30. kolejki rozgrywek Serie A zakończą się meczem, w którym Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Fiorentiną. Nerazzurri konsekwentnie zmierzają w stronę zdobycia mistrzostwa i będą chcieli wykonać kolejny krok w kierunku tytułu. Z kolei zespół prowadzony przez Paolo Vanolego jest w dobrych nastrojach po czwartkowym sukcesie w europejskich pucharach. Wówczas włoska drużyna wyeliminowała Raków Częstochowa z Ligi Konferencji Europy, co może dodać jej pewności siebie przed starciem z liderem. Nadchodząca rywalizacja na Stadio Artemio Franchi zapowiada się niezwykle ciekawie.
Ja uważam, że w niedzielnym meczu będą triumfowali goście. Mój typ: wygrana Interu
Fiorentina – Inter, ostatnie wyniki
Fiorentina prezentuje całkiem niezłą formę. Viola w pięciu ostatnich spotkaniach odniosła trzy wycięstwa (2:1 z Rakowem Częstochowa w pierwszym meczu, 4:1 z Cremonese oraz 2:1 z Rakowem Częstochowa w rewanżu), zanotowała jeden remis (0:0 z Parmą), a także poniosła jedną porażkę (0:3 z Udinese).
Inter Mediolan natomiast kompletnie zgubił formę. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Cristiana Chivu odnieśli jedno zwycięstwo (2:0 z Genoą), zaliczyli dwa remisy (0:0 z Como w pierwszym półfinałowym meczu Pucharu Włoch i 1:1 z Atalantą Bergamo), a także ponieśli dwie porażki (1:2 z Bodo/Glimt w rewanżowym starciu Ligi Mistrzów oraz 0:1 z AC Milanem).
Fiorentina – Inter, historia
Rywalizacja Fiorentiny z Interem Mediolan ma bogatą historię i od lat dostarcza wielu emocji kibicom włoskiej piłki. W bezpośrednich starciach częściej górą bywali mediolańczycy, jednak Fiorentina wielokrotnie potrafiła sprawiać niespodzianki, zwłaszcza na własnym stadionie. Spotkania tych drużyn często obfitują w bramki i dynamiczną grę, co sprawia, że są atrakcyjne dla neutralnych fanów. Choć Inter zazwyczaj uchodzi za faworyta, mecze z Fiorentiną nierzadko okazują się bardziej wyrównane, niż wskazywałyby na to przedmeczowe prognozy.
Fiorentina – Inter, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.65. W przypadku zwycięstwa Fiorentiny natomiast sięga nawet 5.00.
Fiorentina – Inter, kto wygra?
Fiorentina – Inter, przewidywane składy
Fiorentina – Inter, transmisja meczu
Spotkanie ACF Fiorentina – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 2. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.
