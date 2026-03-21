Widzew Łódź – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Widzew Łódź - Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź typy na spotkanie, które zacznie się o godzinie 17:30.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: typy bukmacherskie

Widzew Łódź i Górnik Zabrze to drużyny, koncentrujące się dzisiaj na innych celach. Zespół Aleksandara Vukovicia walczy o ligowy byt. 14-krotny mistrz Polski z kolei walczy o najwyższe cele. To sprawia zatem, że emocji w niedzielne popołudnie nie powinno zabraknąć.

W ligowej tabeli drużyny dzieli różnica 10 oczek. Górnik jak na razie legitymuje się bilansem 38 punktów. Z kolei 28 oczek to bilans Łodzian. Widzew w ostatnich czterech meczach wywalczył pięć punktów. Dla porównania cztery oczka wywalczyła ekipa z Zabrza.

Zabrzańska ekipa nie przegrała w żadnym z trzech ostatnich występów, co może dawać do myślenia przed potyczka w Łodzi. W związku z tym można rozważyć scenariusz ze zwycięstwem ekipy Michala Gasparika. Typ: Górnik wygra.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

Łódzki zespół podejdzie do potyczki po remisie z Arką Gdynia (0:0). Wcześniej natomiast Widzew pokonał niespodziewanie Lech Poznań (2:1). W roli gospodarza Łodzianie u siebie przegrali tylko raz.

Ekipa z Zabrza ma natomiast za sobą zwycięstwo z Rakowem Częstochowa. Górnik nie dał wicemistrzowie Polski żadnych szans (3:1). Wcześniej natomiast zremisował z dobrze dysponowanym Motorem Lublin pod wodzą Mateusza Stolarskiego

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: historia

Aż pięć goli padło w pierwszej batalii z udziałem obu drużyn. Finalnie górą był Górnik, wygrywając różnicą jednego trafienia (3:2). Po raz ostatni w Łodzi zespoły rywalizowały natomiast ze sobą w październiku 2024 roku. W tym starciu lepsi byli też Zabrzanie (2:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach Górnik był górą dwukrotnie, dwa razy miał miejsce remis i raz lepsza była drużyna z Łodzi.

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na zwycięstwo Widzewa wynosi 2.35. Remis kształtuje się na poziomie 3.10. Z kolei rozwiązanie na wygraną Górnik wyceniono 3.05.

Widzew Łódź Górnik Zabrze 2.35 3.10 3.05

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: przewidywane składy

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić Szymon Czyż. Z kolei w ekipie z Zabrza z powodu zawieszenia nie będzie mógł wystąpić Lukas Podolski, pokutujący za czerwoną kartkę po uderzeniu Michaela Ameyawa.

Widzew: Drągowski – Kapuadi, Wiśniewski, Żyro, Cheng, Shehu, Lerager, Krajewski, Alvarez, Korving, Bergier

Górnik: Łubik – Janża, Josema, Janicki, Olkowski, Sadilek, Hellebrand, Ambros, Chłań, Ikia Dimi, Liseth.

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: sonda

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Widzewa

remisem

Widzew Łódź – Górnik Zabrze: transmisja meczu

Niedzielne starcie w ramach 26. kolejki PKO BP Ekstraklasy zacznie się o godzinie 17:30. Transmisja z meczu będzie emitowana na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Rywalizację będzie można też śledzić w serwisie streamingowym CANAL+ oraz na stronie internetowej TVPSport.pl.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.