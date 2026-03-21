Real Madryt – Atletico Madryt: typy, kursy, zapowiedź (22.03.2026)

Real Madryt - Atletico Madryt: typy i kursy na mecz 29. kolejki rozgrywek La Liga. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Estadio Santiago Bernabeu już w niedzielę (22 marca) o godzinie 21:00.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Real – Atletico, typy bukmacherskie

Już w niedzielny wieczór dojdzie do derbów hiszpańskiego miasta futbolu. A w nich Real Madryt zmierzy się przed własną publicznością z Atletico Madryt w ramach 29. kolejki rozgrywek La Liga. potkanie to od lat uchodzi za jedno z najbardziej elektryzujących w całych rozgrywkach i niemal zawsze dostarcza ogromnych emocji. Obie drużyny walczą o najwyższe cele, dlatego wynik tego starcia może mieć kluczowe znaczenie dla układu ligowej tabeli. Zapowiada się intensywny pojedynek, w którym nie zabraknie walki, ambicji i wielkich piłkarskich nazwisk.

Ja uważam, że niedzielna rywalizacja zakończy się triumfem gospodarzy. Mój typ: wygrana Realu

Real – Atletico, ostatnie wyniki

Real Madryt prezentuje wysoką formę. Podopieczni Alvaro Arbeloi w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (2:1 z Celtą Vigo, 3:0 z Manchesterem City w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów, 4:1 z Elche oraz 2:1 z Manchesterem City w rewanżu), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Getafe).

Atletico Madryt nie ma tak dobrego bilansu w pięciu ostatnich spotkaniach. Los Colchoneros odnieśli bowiem trzy zwycięstwa (3:2 z Realem Sociedad, 5:2 z Tottenhamem Hotspur w pierwszym meczu w Lidze Mistrzów i 1:0 z Getafe), a także ponieśli dwie porażki (0:3 z Barceloną w rewanżowym starciu Pucharu Hiszpanii oraz 2:3 z Tottenhamem Hotspur w rewanżu).

Real – Atletico, historia



Rywalizacja Realu Madryt z Atletico Madryt, znana jako derby Madrytu, należy do najbardziej prestiżowych w hiszpańskim futbolu. Jej początki sięgają początków XX wieku, a z biegiem lat nabierała coraz większego znaczenia zarówno na krajowym, jak i europejskim poziomie. Przez długi czas dominował Real, jednak w ostatnich latach Atletico wielokrotnie potrafiło przeciwstawić się lokalnemu rywalowi i nawiązać równorzędną walkę. Szczególnie pamiętne są finały Ligi Mistrzów z 2014 i 2016 roku, które dodatkowo podgrzały emocje między tymi zespołami. Do dziś derby Madrytu to starcia pełne intensywności, emocji i ogromnej stawki sportowej.

Real – Atletico, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem niedzielnego starcia jest Real Madryt. Jeśli rozważasz typ na wygraną Królewskich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.95. W przypadku zwycięstwa Atletico Madryt natomiast sięga nawet 3.60.

Real Madryt Atletico Madryt 1.95 3.60 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2026 18:33

Real – Atletico, kto wygra?

Real – Atletico, przewidywane składy

Real – Atletico, transmisja meczu

Spotkanie Real Madryt – Atletico Madryt obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport. Ponadto rywalizację możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online.

