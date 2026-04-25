Torino FC – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

Torino FC - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 34. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji w stolicy Piemontu już w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 18:00.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Carlos Augusto

Torino – Inter, typy bukmacherskie

Już w niedzielę zobaczymy w akcji Inter Mediolan. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Torino w ramach 34. kolejki rozgrywek Serie A. Nerazzurri są już o krok od zdobycia mistrzostwa Włoch, dlatego każde kolejne spotkanie może okazać się decydujące w kontekście przypieczętowania tytułu. Zespół z Mediolanu będzie chciał zrobić kolejny krok w stronę scudetto, natomiast Torino spróbuje postawić trudne warunki i pokrzyżować plany faworytowi. Zapowiada się emocjonujące starcie, w którym stawka będzie wyjątkowo wysoka.

Ja uważam, że w niedzielnym meczu przynajmniej jeden z golkiperów zdoła zachować czyste konto. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Torino – Inter, ostatnie wyniki

Torino prezentuje bardzo wysoką formę. Zespół z Turynu w pięciu ostatnich spotkaniach odniósł trzy zwycięstwa (4:1 z Parmą, 1:0 z Pisą oraz 2:1 z Hellasem Verona), zaliczył jeden remis (0:0 z Cremonese), a także poniósł jedną porażkę (2:3 z Milanem).

Inter Mediolan natomiast ma jeszcze lepszy bilans pięciu ostatnich spotkań. Nerazzurri odnieśli cztery zwycięstwa (5:2 z Romą, 4:3 z Como, 3:0 z Cagliari oraz 4:3 w rewanżowym meczu Pucharu Włoch), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Fiorentiną).

Torino – Inter, historia

Rywalizacja Torino z Interem Mediolan należy do jednej z klasycznych w historii włoskiego futbolu i sięga wielu dekad wstecz. Oba kluby wielokrotnie spotykały się w Serie A, a ich pojedynki często miały duże znaczenie dla układu tabeli. W pierwszej połowie XX wieku Torino było jedną z dominujących sił, jednak z biegiem lat to Inter przejął inicjatywę i wypracował sobie lepszy bilans bezpośrednich spotkań. Mimo przewagi Nerazzurrich, mecze tych drużyn potrafią być wyrównane i pełne emocji, a Torino niejednokrotnie stawiało trudne warunki bardziej utytułowanemu rywalowi. Dzięki temu ich rywalizacja do dziś uchodzi za jedną z bardziej interesujących w Serie A.

Torino – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.44. W przypadku zwycięstwa Torino natomiast sięga nawet 6.60.

Torino Inter Mediolan 6.60 4.60 1.44

Torino – Inter, kto wygra?

Torino – Inter, przewidywane składy

Torino: Paleari – Coco, Ismajli, Ebosse – Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador – Vlasić – Simeone, Adams

Inter Mediolan: Sommer – Bisseck, Akanji, Carlos Augusto – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zieliński, Dimarco – Thuram, Esposito

Torino – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Torino – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

