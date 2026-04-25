AC Milan – Juventus FC: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

AC Milan - Juventus FC: typy i kursy na mecz 34. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w niedzielę (26 kwietnia) o godzinie 20:45.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Milan – Juventus, typy bukmacherskie

W niedzielny wieczór odbędzie się wielki hit 34. kolejki rozgrywek Serie A, w którym AC Milan zmierzy się przed własną publicznością z Juventusem. Obie drużyny zajmują czołowe lokaty w ligowej tabeli i są na dobrej drodze, aby w przyszłym sezonie reprezentować Włochy w Lidze Mistrzów. Spotkanie zapowiada się niezwykle prestiżowo, a jego wynik może mieć duże znaczenie w kontekście końcowego układu tabeli. Zarówno Milan, jak i Juventus będą chcieli potwierdzić swoją wysoką formę i sięgnąć po komplet punktów.

Ja uważam, że ostatecznie to gospodarze sięgną po trzy oczka. Mój typ: wygrana Milanu

Milan – Juventus, ostatnie wyniki

AC Milan zgubił formę. Podopieczni Massimiliano Allegriego w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli dwa zwycięstwa (3:2 z Torino oraz 1:0 z Hellasem Verona), a także ponieśli aż trzy porażki (0:1 z Lazio, 0:1 z Napoli i 0:3 z Udinese).

Juventus natomiast idzie jak burza. W pięciu ostatnich spotkaniach Bianconeri odnieśli aż cztery zwycięstwa (1:0 z Udinese, 2:0 z Genoą, 1:0 z Atalantą Bergamo oraz 2:0 z Bologną), a także zaliczyli jeden remis (1:1 z Sassuolo).

Milan – Juventus, historia

Rywalizacja AC Milan z Juventusem należy do najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych w historii włoskiego futbolu. Oba kluby od dekad walczą o najważniejsze trofea, a ich bezpośrednie starcia często miały kluczowe znaczenie w wyścigu o mistrzostwo Włoch. Juventus może pochwalić się lepszym bilansem w dłuższej perspektywie, jednak Milan wielokrotnie potrafił odpowiadać i sięgać po ważne zwycięstwa. Pojedynki tych drużyn to nie tylko walka o punkty, ale także starcie dwóch wielkich piłkarskich marek, które na stałe zapisały się w historii europejskiego futbolu. Mecze Milanu z Juventusem słyną z wysokiego poziomu, intensywności i ogromnej stawki, co sprawia, że od lat przyciągają uwagę kibiców na całym świecie.

Milan – Juventus, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, minimalnym faworytem niedzielnego spotkania jest Juventus. Jeśli rozważasz typ na wygraną turyńczyków, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.50. W przypadku zwycięstwa AC Milanu natomiast sięga nawet 2.95.

AC Milan Juventus FC 2.95 3.00 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 21:10

Milan – Juventus, kto wygra?

Milan – Juventus, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Leao, Pulisic

Juventus: Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Thuram – Conceicao, McKennie, Yildiz – David

Milan – Juventus, transmisja meczu

Spotkanie AC Milan – Juventus FC obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

