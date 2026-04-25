Lech Poznań – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

Lech Poznań – Legia Warszawa, typy i przewidywania
Hitowe starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa będzie ozdobą 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier Kolejorz z dorobkiem 49 punktów zajmuje 1. miejsce w stawce i walczy o mistrzostwo. Wojskowi mają na koncie 37 oczek, przez co plasują się na 11. pozycji w klasyfikacji, a to na pewno jest wynikiem poniżej oczekiwań. Mimo różnicy w tabeli takie mecze zawsze rządzą się swoimi prawami oraz zapowiadają duże emocje. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w tę niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 17:30.
Stawiam na zwycięstwo Lecha Poznań, który w tym meczu może wykorzystać swoje atuty. Ekipa Nielsa Frederiksena będzie miała przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców, co ma ogromne znaczenie w takich potyczkach. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.
Lech Poznań – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa Lecha Poznań jest bardzo trudna, ponieważ zabraknie Alexa Douglasa, Kornela Lismana, Radosława Murawskiego, Pablo Rodrigueza, Gisliego Thordarsona oraz Antonio Milicia. W Legii Warszawa lista nieobecnych będzie trochę krótsza – nie zagrają Vahan Bichakhchyan, Antonio Colak, Petar Stojanović i Ruben Vinagre. Zatem osłabienia po obu stronach mogą mieć znaczący wpływ na przebieg jutrzejszego hitowego spotkania.
Lech Poznań – Legia Warszawa, ostatnie wyniki
Obie drużyny w ostatnim czasie rywalizowały wyłącznie na ligowym podwórku. Lech Poznań wygrał 2:1 z Pogonią Szczecin oraz zremisował 3:3 z GKS-em Katowice. Natomiast Legia Warszawa w opisywanym okresie pokonała Zagłębie Lubin 1:0 i podzieliła się punktami z Górnikiem Zabrze, notując remis 1:1.
Lech Poznań – Legia Warszawa, historia
Historia bezpośrednich spotkań Lecha Poznań z Legią Warszawa w ostatnim czasie jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach obie drużyny odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To tylko potwierdza, że trudno wskazać jednoznacznego faworyta w tym starciu.
Lech Poznań – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy marzą o obronie tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi mniej więcej 2.05, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 3.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40.
Lech Poznań – Legia Warszawa, przewidywane składy
Lech: Mrozek – Pereira, Gumny, Mońka, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Walemark – Ismaheel, Palma, Ishak
Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Urbański, Elitim, Szymański, Kun – Rajović, Adamski
Lech Poznań – Legia Warszawa, transmisja meczu
Interesująco zapowiadający się pojedynek pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K, TVP 2, oraz TVP Sport, a także na platformach – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek starcia na Enea Stadionie już w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 17:30.
