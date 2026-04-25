Lech Poznań – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2026)

Lech Poznań – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami absolutny hit tej serii gier polskiej ligi, w którym na pewno nie zabraknie emocji. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Enea Stadionie w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 17:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 14:04

Lech Poznań – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Hitowe starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa będzie ozdobą 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przed tą serią gier Kolejorz z dorobkiem 49 punktów zajmuje 1. miejsce w stawce i walczy o mistrzostwo. Wojskowi mają na koncie 37 oczek, przez co plasują się na 11. pozycji w klasyfikacji, a to na pewno jest wynikiem poniżej oczekiwań. Mimo różnicy w tabeli takie mecze zawsze rządzą się swoimi prawami oraz zapowiadają duże emocje. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w tę niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 17:30.

Stawiam na zwycięstwo Lecha Poznań, który w tym meczu może wykorzystać swoje atuty. Ekipa Nielsa Frederiksena będzie miała przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców, co ma ogromne znaczenie w takich potyczkach. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Lech Poznań – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Lecha Poznań jest bardzo trudna, ponieważ zabraknie Alexa Douglasa, Kornela Lismana, Radosława Murawskiego, Pablo Rodrigueza, Gisliego Thordarsona oraz Antonio Milicia. W Legii Warszawa lista nieobecnych będzie trochę krótsza – nie zagrają Vahan Bichakhchyan, Antonio Colak, Petar Stojanović i Ruben Vinagre. Zatem osłabienia po obu stronach mogą mieć znaczący wpływ na przebieg jutrzejszego hitowego spotkania.

Lech Poznań – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Obie drużyny w ostatnim czasie rywalizowały wyłącznie na ligowym podwórku. Lech Poznań wygrał 2:1 z Pogonią Szczecin oraz zremisował 3:3 z GKS-em Katowice. Natomiast Legia Warszawa w opisywanym okresie pokonała Zagłębie Lubin 1:0 i podzieliła się punktami z Górnikiem Zabrze, notując remis 1:1.

Lech Poznań – Legia Warszawa, historia

Historia bezpośrednich spotkań Lecha Poznań z Legią Warszawa w ostatnim czasie jest bardzo wyrównana. W pięciu poprzednich meczach obie drużyny odniosły po dwa zwycięstwa, a jedno spotkanie zakończyło się remisem. To tylko potwierdza, że trudno wskazać jednoznacznego faworyta w tym starciu.

Lech Poznań – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy marzą o obronie tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi mniej więcej 2.05, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to około 3.45, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.40. Załóż konto u legalnego bukmachera STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać m.in. zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Lech Poznań Legia Warszawa 2.05 3.40 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 kwietnia 2026 14:04

Lech Poznań – Legia Warszawa, przewidywane składy

Lech: Mrozek – Pereira, Gumny, Mońka, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Walemark – Ismaheel, Palma, Ishak

Legia: Hindrich – Piątkowski, Augustyniak, Pankov – Wszołek, Urbański, Elitim, Szymański, Kun – Rajović, Adamski

Lech Poznań – Legia Warszawa, transmisja meczu

Interesująco zapowiadający się pojedynek pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K, TVP 2, oraz TVP Sport, a także na platformach – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek starcia na Enea Stadionie już w niedzielę, 26 kwietnia o godzinie 17:30.

