Tottenham – Wolverhampton, typy i przewidywania

Tottenham bierze udział w aktywnej walce o czołową czwórkę Premier League i awans do Ligi Mistrzów. Koguty muszą jednak uważać, bo ich przewaga nad resztą stawki nie jest aż tak imponująca. W 25. kolejce rywalem drużyny Ange Postecoglou będzie Wolves.

Eksperci sugerują, że gospodarze nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Jednak moim zdaniem w tym meczu warto obstawić to, że Wolves nie przegra. Wilki miały kilka udanych meczów w ostatnim czasie.

Tottenham – Wolverhampton, ostatnie wyniki

Tottenham w ostatnim czasie notował różne wyniki. Patrząc na pięć poprzednich meczów, Koguty zaliczyły dwa zwycięstwa – 2:1 z Brighton i 3:2 z Brentford, dwa remisy – 2:2 z Evertonem i 2:2 z Man Utd, a także porażkę 0:1 z Man City.

Wolves ma dość podobny bilans. Wilki również zanotowały dwie wygrane – 4:2 z Chelsea i 2:0 z West Bromem. Oprócz tego ekipa Gary’ego O’Neila raz zremisowała – 0:0 z Brighton oraz dwukrotnie przegrała – 3:4 z Man Utd i 0:2 z Brentford.

Tottenham – Wolverhampton, historia

Co ciekawe, w ostatnich pięciu meczach częściej wygrywało Wolves. Wilki odniosły trzy zwycięstwa, a Tottenham dwa (w tym jedno po rzutach karnych).

Tottenham – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Tottenham – Wolverhampton, przewidywane składy

Tottenham – Wolverhampton, kto wygra?

Tottenham – Wolverhampton, transmisja

Mecz Tottenham – Wolves rozpocznie się w sobotę (17 lutego) o godzinie 16:00. To spotkanie można obejrzeć tylko w Internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

