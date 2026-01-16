Tottenham Hotspur – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Tottenham – West Ham: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji londyńskich drużyn, które jeszcze kilka lat temu konkurowały ze sobą o udział w europejskich pucharach. Dziś starcie Tottenham – West Ham to mecz zespołów sklasyfikowanych w dolnej połowie tabeli. Bliższej do czołówki mają Spurs, którzy liczą na pokonanie rywala ze stolicy Anglii. Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Oskar STS 1,72 Wygrana Tottenhamu przejdź do STS

Tottenham – West Ham: ostatnie wyniki

Tottenham w miniony weekend pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Anglii. Spurs nie mieli szczęścia w losowaniu, ponieważ mierzyli się ze świetnie grającą Aston Villą. Spotkanie to zakończyło się dla drużyny Thomasa Franka porażką 1:2. Jego podopieczni schodzili z boiska jako pokonani w drugim kolejnym spotkaniu. W lidze musieli oni uznać wyższość Bournemouth (2:3).

W krajowym pucharze gra dalej West Ham, który potrzebował dogrywki do wyeliminowania grającego o klasę niżej QPR. To jednak marne pocieszenie dla Młotów, które w Premier League nie są w stanie wygrać od 8 listopada i spotkania z Burnley (3:2). W konsekwencji West Ham jest w strefie spadkowej.

Tottenham – West Ham: historia

Kibice West Hamu nie mają dobrych wspomnień z poprzedniego bezpośredniego starcia, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku. Tottenham zaliczył bowiem znakomity występ i pokonał Młoty stosunkiem bramek 3:0.

Tottenham – West Ham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Tottenham. Kursy na takie zdarzenie wahają się na poziomie 1.64-1.72. Z kolei współczynnik na wygraną West Hamu wyceniono współczynnikiem około 4.50. Remis możesz zagrać po kursie 3.70.

Tottenham – West Ham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana West Hamu Wygrana Tottenhamu 100%

Remis 0%

Wygrana West Hamu 0% 2+ Votes

Tottenham – West Ham: przewidywane składy

Tottenham Hotspu: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Simons, Gallagher, Tel; Kolo Muani

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Scarles; Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Summerville; Castellanos

Tottenham – West Ham: transmisja meczu

Mecz Tottenham – West Ham odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.