Tottenham Hotspur – West Ham United: typy, kursy, zapowiedź (17.01.2026)

16:21, 16. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Tottenham - West Ham: typy i kursy na mecz 22. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Guglielmo Vicario
PressFocus Na zdjęciu: Guglielmo Vicario

Tottenham – West Ham: typy bukmacherskie

W 22. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji londyńskich drużyn, które jeszcze kilka lat temu konkurowały ze sobą o udział w europejskich pucharach. Dziś starcie Tottenham West Ham to mecz zespołów sklasyfikowanych w dolnej połowie tabeli. Bliższej do czołówki mają Spurs, którzy liczą na pokonanie rywala ze stolicy Anglii. Mój typ: wygrana Tottenhamu.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,72
Wygrana Tottenhamu
przejdź do STS
*Kursy z 16.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Tottenham – West Ham: ostatnie wyniki

Tottenham w miniony weekend pożegnał się z rozgrywkami Pucharu Anglii. Spurs nie mieli szczęścia w losowaniu, ponieważ mierzyli się ze świetnie grającą Aston Villą. Spotkanie to zakończyło się dla drużyny Thomasa Franka porażką 1:2. Jego podopieczni schodzili z boiska jako pokonani w drugim kolejnym spotkaniu. W lidze musieli oni uznać wyższość Bournemouth (2:3).

W krajowym pucharze gra dalej West Ham, który potrzebował dogrywki do wyeliminowania grającego o klasę niżej QPR. To jednak marne pocieszenie dla Młotów, które w Premier League nie są w stanie wygrać od 8 listopada i spotkania z Burnley (3:2). W konsekwencji West Ham jest w strefie spadkowej.

Tottenham – West Ham: historia

Kibice West Hamu nie mają dobrych wspomnień z poprzedniego bezpośredniego starcia, które odbyło się we wrześniu ubiegłego roku. Tottenham zaliczył bowiem znakomity występ i pokonał Młoty stosunkiem bramek 3:0.

Tottenham – West Ham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po zwycięstwo w sobotnim meczu sięgnie Tottenham. Kursy na takie zdarzenie wahają się na poziomie 1.64-1.72. Z kolei współczynnik na wygraną West Hamu wyceniono współczynnikiem około 4.50. Remis możesz zagrać po kursie 3.70.

Tottenham
Remis
West Ham
1.72
3.70
4.50
1.74
3.80
4.60
1.64
3.75
4.35
1.67
3.88
4.50
1.74
3.88
4.60
Odds are subject to change. Last updated 16 stycznia 2026 16:10

Tottenham – West Ham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana West Hamu
  • Wygrana Tottenhamu 100%
  • Remis 0%
  • Wygrana West Hamu 0%

2+ Votes

Tottenham – West Ham: przewidywane składy

Tottenham Hotspu: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha; Simons, Gallagher, Tel; Kolo Muani

West Ham United: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Scarles; Magassa, Soucek; Bowen, Pablo, Summerville; Castellanos

Tottenham – West Ham: transmisja meczu

Mecz Tottenham – West Ham odbędzie się w sobotę (17 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 5. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

