Francja – Szwecja: oficjalne składy na mecz 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026

Francja w 1/16 finału Mistrzostw Świata zmierzy się ze Szwecją. Oto oficjalne składy na starcie, które odbędzie się w nocy ze wtorku na środę.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy reprezentacji Francji

Francja chce awansu do 1/8 finału. Na jej drodze stoi Szwecja

Francja już we wtorkowy póżny wieczór o godzinie 23:00 zmierzy sie z reprezentacją Szwecji. Trójkolorowi w fazie grupowej wygrali wszystkie trzy mecze i z pewnością nie zamierzają się zatrzymywać na etapie 1/16 finału Mistrzostw Świata. Na ich drodze stanie teraz Szwecja, która z grupy awansowała z trzeciego miejsca.

Didier Deschamps ma do dyspozycji wszystkich najważniejszych zawodników. Urazu mięśniowego doznał jedynie Marcus Thuram, jednak napastnik Interu Mediolan dotychczas na mundialu nie odgrywał ważnej roli w zespole. Główną zagadką pozostawała pozycja lewego skrzydłowego. Ostatecznie 57-latek postawił na Bradleya Barcolę kosztem Desire Doue.

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Z kolei Graham Potter będzie musiał sobie radzić bez podstawowego defensora Isaka Hiena, który doznał kontuzji w ostatnim meczu fazy grupowej i nie zagra już na mundialu. Szwedzi będą liczyć natomiast na swoją mocną ofensywę.

Składy na mecz Francja – Szwecja:

Francja: Maignan – Digne, Saliba, Upamecano, Kounde – Tchouameni, Rabiot, Doue, Olise, Dembele – Mbappe

Szwecja: Zetterstrom – Gudmundson, Lindelof, Lagerbielke – Stroud, Ayari, Bergvall, Svensson – Isak, Gyokeres, Elanga.

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