Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Biało-Zieloni marzący o błyskawicznym powrocie do Ekstraklasy w najbliższej kolejce zmierzą się z Biało-Czerwonymi. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania na naszym portalu.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Resovia Lechia Gdańsk Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 17:18 .

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, typy i przewidywania

Spadek Lechii Gdańsk do Fortuna 1 Ligi był nie lada sensacją. Biało-Zieloni przeszli rewolucję kadrową, a nowym trenerem klubu z Pomorza został Szymon Grabowski. Największą gwiazdą Budowlanych jest Luis Fernandez, który w poprzednim sezonie był ulubieńcem kibiców Wisły Kraków. Najbliższym rywalem Lechii Gdańsk na zapleczu Ekstraklasy będzie Resovia Rzeszów. Czy gdańszczanie zdobędą komplet punktów w starciu z niżej notowanym rywalem?

Biało-Zieloni dysponują zdecydowanie lepszą kadrą i są jednym z faworytów do awansu na najwyższy poziom rozgrywkowy. Nasz typ: zwycięstwo Lechii Gdańsk.

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, sytuacja kadrowa

Gospodarze zmagają się ze sporymi problemami kadrowymi, ponieważ kontuzjowani są Branislav Pindroch, Bartłomiej Wasiluk, a także Bartłomiej Eizenchart. W obozie gości nie należy spodziewać się Miłosza Kałahura oraz Miłosza Szczepańskiego.

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, ostatnie wyniki

Duma Rzeszowa po czterech kolejkach plasuje się na dwunastym miejscu w tabeli. Resovia w obecnej kampanii poniosła dwie porażki (0:2 ze Zniczem Pruszków i 0:3 z Odrą Opole), zanotowała jeden remis (1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała) oraz jedną wygraną (1:0 z Zagłębiem Sosnowiec).

Biało-Zieloni są wyżej w ligowej klasyfikacji, bo na szóstej lokacie. Lechia Gdańsk może pochwalić się następującym bilansem – dwa zwycięstwa (4:2 z Chrobrym Głogów i 1:0 ze Zniczem Pruszków), jeden remis (1:1 z Wisłą Płock) oraz jedna porażka (0:1 z Motorem Lublin).

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, historia

Resovia Rzeszów tylko raz w całej historii miała okazję zagrać przeciwko Lechii Gdańsk. Spotkanie 1/16 finału Pucharu Polski w 2018 roku zakończyło się zwycięstwem Biało-Zielonych 3:1.

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, kursy bukmacherskie

Sobotni mecz nie ma zdecydowanego faworyta, ale większe szanse na triumf daje się gościom. Kurs na wygraną Resovii Rzeszów wynosi mniej więcej 3.00, a typ na zwycięstwo Lechii Gdańsk to około 2.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, przewidywane składy

Resovia: Gliwa – Zastavnyi, Osyra, Bukhal, Lempereur – Kanach, Bąk – Mikulec, Łyszczarz, Mazek – Górski

Lechia: Sarnawski – Bugaj, Neugebauer, Olsson, Conrado – Biegański, Żelizko – Piła, Kapić, Mena – Fernandez

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Resovii 27% remisem 7% zwycięstwem Lechii 67% 15 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Resovii

remisem

zwycięstwem Lechii

Resovia Rzeszów – Lechia Gdańsk, transmisja meczu

Mecz pomiędzy Resovią Rzeszów a Lechią Gdańsk będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go. Na sędziego głównego tego pojedynku wybrano Mateusza Jendę. Początek spotkania już w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia o godzinie 18:00.

