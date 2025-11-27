Radomiak Radom – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami trenerski pojedynek między Goncalo Feio a Michalem Gasparikiem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy piątek, 28 listopada o godzinie 20:30.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

W 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do interesującego pojedynku – Radomiak Radom podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze. Przed tą serią gier zespół Zielonych ma na swoim koncie 22 punkty i zajmuje 8. miejsce w stawce. Natomiast drużyna Trójkolorowych z dorobkiem 30 oczek jest liderem klasyfikacji. Starcie zapowiada się jako ciekawy test dla obu stron i ma spore znaczenie dla układu górnej części tabeli. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w piątek, 28 listopada o godzinie 20:30.

Uważam, że to spotkanie będzie otwartym widowiskiem z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. Oba zespoły powinny znaleźć drogę do bramki. Dlatego dokładnie taki zakład umieszczam na swoim kuponie. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Radomiaka z Górnikiem sytuacja kadrowa gospodarzy z Radomia wygląda dość stabilnie – zabraknie bowiem jedynie Vasco Lopesa, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Goście z Zabrza mają większe problemy, bo nie wystąpią Michal Sacek i Dominik Szala, a występ Roberto Massimo stoi pod dużym znakiem zapytania. Wymienione osłabienia bez wątpienia mogą wpłynąć na przebieg jutrzejszej rywalizacji.

Kontuzje i zawieszenia Radomiak Zawodnik Powrót Vasco Lopes Żółte kartki Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Górnik Zabrze Zawodnik Powrót Michal Sacek Uraz nogi Nieznany

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Radomiak Radom ma za sobą dwa skrajnie różne występy, przegrywając 1:4 z Lechem Poznań oraz wygrywając 3:0 z Cracovią. Z kolei Górnik Zabrze ostatnio notował jeszcze słabsze rezultaty – zremisował 1:1 z Wisłą Płock i przegrał 0:2 z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny wejdą więc w jutrzejszy mecz z nierówną formą.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, historia

Bezpośrednia rywalizacja Radomiaka Radom z Górnikiem Zabrze jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach oba zespoły zanotowały po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Bilans ten pokazuje, że ich mecze często są zacięte i trudno wskazać wyraźnego faworyta.

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 3.00, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Radomiak Górnik Zabrze

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Radomiak Gonçalo Feio Górnik Zabrze Michal Gasparik Radomiak Gonçalo Feio 4-3-3 Przewidywany skład 1 Majchrowicz 24 Ouattara 14 Kingue 26 Dieguez 13 Grzesik 10 Alves 2 Camara 27 Wolski 21 Baldé 25 Maurides 11 Capita 23 Liseth 7 Zahovic 33 Chłań 18 Ambros 30 Sow 8 Hellebrand 64 Janza 20 Josema 26 Janicki 16 Olkowski 1 Lubik 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-1-4-1 4-1-4-1 Przewidywany skład Górnik Zabrze Michal Gasparik Rezerwowi 5 Jeremy Blasco 6 Romario Baro 9 Leandro Rossi 15 Abdoul Tapsoba 16 Mateusz Cichocki 17 Alex Niziolek 20 Joao Pedro 28 Michał Kaput 29 Laurindo Dilson Aurélio 44 Wiktor Koptas 75 Michal Jerke 77 Christos Donis 5 Kryspin Szcześniak 9 Gabriel Barbosa Avelino 10 Lukas Podolski 14 Jarosław Kubicki 17 Kamil Lukoszek 19 Natan Dziegielewski 22 Abbati Abdullahi 28 Bastien Donio 55 Maksymilian Pingot 79 Young-jun Goh 81 Matus Kmet 92 Piotr Pietryga 99 Tomasz Loska

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, kto wygra?

Radomiak Radom – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Mecz Radomiak Radom – Górnik Zabrze rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut i Wojciech Jagoda. Na sędziego zawodów wyznaczono Damiana Sylwestrzaka. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy piątek, czyli 28 listopada, o godzinie 20:30.

