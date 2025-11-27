Radomiak Radom – Górnik Zabrze, typy i przewidywania
W 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do interesującego pojedynku – Radomiak Radom podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze. Przed tą serią gier zespół Zielonych ma na swoim koncie 22 punkty i zajmuje 8. miejsce w stawce. Natomiast drużyna Trójkolorowych z dorobkiem 30 oczek jest liderem klasyfikacji. Starcie zapowiada się jako ciekawy test dla obu stron i ma spore znaczenie dla układu górnej części tabeli. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w piątek, 28 listopada o godzinie 20:30.
tabela PKO BP Ekstraklasy
Uważam, że to spotkanie będzie otwartym widowiskiem z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. Oba zespoły powinny znaleźć drogę do bramki. Dlatego dokładnie taki zakład umieszczam na swoim kuponie. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa
Przed zbliżającym się meczem Radomiaka z Górnikiem sytuacja kadrowa gospodarzy z Radomia wygląda dość stabilnie – zabraknie bowiem jedynie Vasco Lopesa, który pauzuje za nadmiar żółtych kartek. Goście z Zabrza mają większe problemy, bo nie wystąpią Michal Sacek i Dominik Szala, a występ Roberto Massimo stoi pod dużym znakiem zapytania. Wymienione osłabienia bez wątpienia mogą wpłynąć na przebieg jutrzejszej rywalizacji.
Vasco Lopes
Żółte kartki
Po 1 meczu
Michal Sacek
Uraz nogi
Nieznany
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki
Radomiak Radom ma za sobą dwa skrajnie różne występy, przegrywając 1:4 z Lechem Poznań oraz wygrywając 3:0 z Cracovią. Z kolei Górnik Zabrze ostatnio notował jeszcze słabsze rezultaty – zremisował 1:1 z Wisłą Płock i przegrał 0:2 z Zagłębiem Lubin. Obie drużyny wejdą więc w jutrzejszy mecz z nierówną formą.
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, historia
Bezpośrednia rywalizacja Radomiaka Radom z Górnikiem Zabrze jest wyjątkowo wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach oba zespoły zanotowały po dwa zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. Bilans ten pokazuje, że ich mecze często są zacięte i trudno wskazać wyraźnego faworyta.
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Radomiaka Radom wynosi mniej więcej 3.00, typ na zwycięstwo Górnika Zabrze to około 2.35, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.25. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL. Dzięki temu będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 złotych.
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, przewidywane składy
|5Jeremy Blasco
|6Romario Baro
|9Leandro Rossi
|15Abdoul Tapsoba
|16Mateusz Cichocki
|17Alex Niziolek
|20Joao Pedro
|28Michał Kaput
|29Laurindo Dilson Aurélio
|44Wiktor Koptas
|75Michal Jerke
|77Christos Donis
|5Kryspin Szcześniak
|9Gabriel Barbosa Avelino
|10Lukas Podolski
|14Jarosław Kubicki
|17Kamil Lukoszek
|19Natan Dziegielewski
|22Abbati Abdullahi
|28Bastien Donio
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|81Matus Kmet
|92Piotr Pietryga
|99Tomasz Loska
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Radomiaka 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Górnika 0%
1+ Votes
Radomiak Radom – Górnik Zabrze, transmisja meczu
Mecz Radomiak Radom – Górnik Zabrze rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz bowiem obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie streamingowym CANAL+ online. Zawody skomentują Michał Mitrut i Wojciech Jagoda. Na sędziego zawodów wyznaczono Damiana Sylwestrzaka. Początek rywalizacji na Stadionie im. Braci Czachorów już w najbliższy piątek, czyli 28 listopada, o godzinie 20:30.
