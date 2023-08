Polonia Warszawa – Motor Lublin: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2023)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Warszawa

Polonia Warszawa – Motor Lublin, typy na mecz i przewidywania

Polonia Warszawa to drużyna, która w tej kampanii wygrała dwa mecze i trzy przegrała. Podopieczni Rafała Smalca są zatem jedną z czterech bezkompromisowych drużyn w tym sezonie. Motor Lublin to natomiast zespół, liczący się już na starcie w grze o najwyższe cele. Legitymuje się bilansem 10 oczek. Faworytem sobotniej batalii według ekspertów są jednak gospodarze. W ostatnim starciu między oboma zespołami miał miejsce remis z trafieniami z obu stron. Ciekawą opcją na sobotni kupon może być w takim razie to, że obie drużyny zdobędą bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Polonia Warszawa – Motor Lublin, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki głodne wygranej. W szeregach gospodarzy żaden kluczowy zawodnik nie będzie pauzował za kartki i nie jest wyłączony z gry z powodu kontuzji. W ekipie Goncalo Feio zabraknie natomiast Piotra Kusińskiego i Damiana Sędzikowskiego.

Polonia Warszawa – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Stołeczna ekipa przystąpi do potyczki po efektownej wygranej nad Chrobrym Głogów (3:0). Jednocześnie piłkarze Polonii szybko wrócili na zwycięskie tory po przegranej z Miedzią Legnica (3:4).

Tymczasem drużyna z Lublina ma za sobą porażkę z Górnikiem Łęczna (0:1) w derbach. Jednocześnie zakończyła się passa Motoru bez przegranej, która trwała od 13 meczów.

Polonia Warszawa – Motor Lublin, historia

W pięciu ostatnich konfrontacjach z udziałem obu drużyn dwa razy górą była Polonia, w jednym potyczce górą był Motor i raz miał miejsce remis. Właśnie w ostatnim starciu przy Konwiktorskiej obie ekipy podzieliły się punktami.

Polonia Warszawa – Motor Lublin, transmisja meczu

Sobotnie starcie Polonia Warszawa – Motor Lublin będzie można śledzić w telewizji i w internecie. Transmisja z meczu będzie dostępna na Polsat Sport News i Polsat Box Go od godziny 18:00.

