Polonia Warszawa - GKS Tychy: typy i kursy na mecz Fortuna 1 Ligi. Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka na stadionie przy Konwiktorskiej. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią meczu, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Polonia Warszawa – GKS Tychy: przewidywania

Start nowego sezonu zwykle wiąże się z dużymi niewiadomymi. Takimi na pewno w Fortuna 1 Lidze będą Polonia Warszawa i GKS Tychy. Przynajmniej w pierwszych kilku spotkaniach. Czarne Koszule przystąpią do potyczki jako beniaminek rozgrywek. Z kolei drużyna Dariusza Banasika jest zespołem, który konsekwentnie występuje na zapleczu PKO Ekstraklasy od lat. Obie ekipy przed startem rozgrywek poczyniły ciekawe wzmocnienia. Do stołecznej drużyny trafili między innymi Mateusz Kuchta, czy Szymon Kobusiński. Z kolei GKS pozyskał Bartosza Śpiączkę. Rozsądny wydaje się typ na to, że obie drużyny mogą zdobyć bramki. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Polonia Warszawa – GKS Tychy: sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki bez osłabień. W szeregach gospodarzy warto zwrócić uwagę na takich graczy jak: Tomasz Wełna, czy Jakub Piątek. Z kolei w szeregach Ślązaków nie można lekceważyć Daniela Rumina, czy Patryka Mikitę.

Polonia Warszawa – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Drużyna Rafała Smalca podejdzie do sobotniej potyczki po przegranym sparingu z ŁKS-em (2:6). Jednocześnie Polonia nie wygrała od dwóch spotkań. Ostatnie zwycięstwo stołeczny team zaliczył 7 lipca, gdy pokonał skromnie Jagiellonię Białystok (1:0).

Tymczasem zespół z Tychów w spotkaniach kontrolnych prezentował się lepiej niż przyzwoicie. GKS zaliczył sześć sparingów, notując w nich cztery zwycięstwa i dwa remisy. W ostatnim z tego typu meczów zremisował z Vorkslą Połtawa (2:2).

Polonia Warszawa – GKS Tychy: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 44 lat. Wówczas GKS wygrał w roli gospodarza (3:0). W kolejnych latach oba zespoły też miały okazję ze sobą mierzyć. Niemniej team z Tychów funkcjonował pod nazwą Sokół Tychy.

Polonia Warszawa – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Polonia Warszawa – GKS Tychy: kto wygra?

Polonia Warszawa – GKS Tychy: transmisja meczu

Sobotnia batalia nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Emisja spotkania będzie miała miejsce tylko w internescie dzięki usłudze Polsat Box Go. Mecz zaccznie się o godzinie 20:00.

