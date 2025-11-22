Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: przewidywania
Pogoń Siedlce i Wisła Kraków to drużyny, które w tabeli Betclic 1. Ligi dzieli różnica 17 punktów. Biała Gwiazda koncentruje się na walce o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy, z kolei zespół Adama Noconia chce jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt.
W czterech ostatnich spotkaniach w roli gospodarza ekipa z Siedlec wygrała tylko raz i to z ŁKS-em, znajdującym się w dołku. W pozostałych trzech starciach Pogoń zaliczyła dwie porażki i remis. To sprawia, że za faworyta najbliższej potyczki tej ekipy raczej nie można jej traktować.
13-krotni mistrzowie Polski natomiast ostatnio kroczą od wygranej do wygranej. Wisła jest bez przegranej od 21 września. Biała Gwiazda może się zatem pochwalić passą sześciu spotkań bez porażki, notując w nich pięć wygranych meczów i remis.
W ostatnim czasie zdecydowanie na fali wznoszącej jest drużyna Mariusza Jopa. Jeszcze nigdy w historii Wisła nie przegrała z ekipą z Siedlec. Trudno spodziewać się, aby to się zmieniło w niedzielę. Mój typ: Wisła wygra.
Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: ostatnie wyniki
Gospodarze przystąpią do rywalizacji, będąc od czterech spotkań bez przegranej. Pogoń jednak w tych meczach wygrała raz i trzykrotnie dzieliła się punktami. Ostatnio zremisował ze Stalą Mielec (0:0) i Stalą Rzeszów (1:1).
Z kolei zespół z Krakowa ma za sobą przegraną z Polonią Warszawa (1:2) w roli gospodarza. Wcześniej jednak Wisła notowała zwycięstwo za zwycięstwem, pokonując kolejno: Chrobrego Głogów (1:0), Hutnik Kraków (1:0) czy Stal Rzeszów (2:1) i Puszczę Niepołomice (3:0).
Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: historia
W tym roku obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi. W kwietniu Wisła pokonała Pogoń jednym golem (1:0). Wcześniej obie drużyny miały okazję zagrać ze sobą w październiku 2024 roku. Wówczas też lepsza byłą Białą Gwiazda (3:1).
Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: kto wygra?
Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: przewidywane składy
U gospodarzy najpewniej zabraknie tylko jednego gracza. Z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić Jakub Sinior. Z kolei goście nie będą mogli liczyć na takich graczy jak: Piotr Starzyński, Bartosz Talar, Alan Uryga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec czy Bartosz Jaroch.
Pogoń: Lemanowicz – Jakubik, Flis, Dembek, Misiak, Dziecioł, Drag, Famulak, Szuprytowski, Demianiuk, Podliński
Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld, Kuziemka, Igbekeme, Carbo, Duda, Ertlthaler, Rodado.
Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gościom. Typ na wygraną Wisły kształtuje się na poziomie 1.50. Remis wyceniono na 4.25. Z kolei rozwiązanie na wygraną Pogoni kształtuje się na poziomie 5.40 i to najmniej realny scenariusz.
Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: transmisja
Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Pogoń Siedlce – Wisła Kraków będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 14:30. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV.
