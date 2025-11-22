Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Pogoń Siedlce i Wisła Kraków to drużyny, które zmierzą się ze sobą w ramach 17. kolejki Betclic 1. Ligi. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź typy i kursy.

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: przewidywania

Pogoń Siedlce i Wisła Kraków to drużyny, które w tabeli Betclic 1. Ligi dzieli różnica 17 punktów. Biała Gwiazda koncentruje się na walce o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy, z kolei zespół Adama Noconia chce jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt.

W czterech ostatnich spotkaniach w roli gospodarza ekipa z Siedlec wygrała tylko raz i to z ŁKS-em, znajdującym się w dołku. W pozostałych trzech starciach Pogoń zaliczyła dwie porażki i remis. To sprawia, że za faworyta najbliższej potyczki tej ekipy raczej nie można jej traktować.

13-krotni mistrzowie Polski natomiast ostatnio kroczą od wygranej do wygranej. Wisła jest bez przegranej od 21 września. Biała Gwiazda może się zatem pochwalić passą sześciu spotkań bez porażki, notując w nich pięć wygranych meczów i remis.

W ostatnim czasie zdecydowanie na fali wznoszącej jest drużyna Mariusza Jopa. Jeszcze nigdy w historii Wisła nie przegrała z ekipą z Siedlec. Trudno spodziewać się, aby to się zmieniło w niedzielę. Mój typ: Wisła wygra.

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: ostatnie wyniki

Gospodarze przystąpią do rywalizacji, będąc od czterech spotkań bez przegranej. Pogoń jednak w tych meczach wygrała raz i trzykrotnie dzieliła się punktami. Ostatnio zremisował ze Stalą Mielec (0:0) i Stalą Rzeszów (1:1).

Z kolei zespół z Krakowa ma za sobą przegraną z Polonią Warszawa (1:2) w roli gospodarza. Wcześniej jednak Wisła notowała zwycięstwo za zwycięstwem, pokonując kolejno: Chrobrego Głogów (1:0), Hutnik Kraków (1:0) czy Stal Rzeszów (2:1) i Puszczę Niepołomice (3:0).

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: historia

W tym roku obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi. W kwietniu Wisła pokonała Pogoń jednym golem (1:0). Wcześniej obie drużyny miały okazję zagrać ze sobą w październiku 2024 roku. Wówczas też lepsza byłą Białą Gwiazda (3:1).

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: kto wygra?

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: przewidywane składy

U gospodarzy najpewniej zabraknie tylko jednego gracza. Z powodu kontuzji nie będzie mógł wystąpić Jakub Sinior. Z kolei goście nie będą mogli liczyć na takich graczy jak: Piotr Starzyński, Bartosz Talar, Alan Uryga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec czy Bartosz Jaroch.

Pogoń: Lemanowicz – Jakubik, Flis, Dembek, Misiak, Dziecioł, Drag, Famulak, Szuprytowski, Demianiuk, Podliński

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Grujcić, Lelieveld, Kuziemka, Igbekeme, Carbo, Duda, Ertlthaler, Rodado.

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gościom. Typ na wygraną Wisły kształtuje się na poziomie 1.50. Remis wyceniono na 4.25. Z kolei rozwiązanie na wygraną Pogoni kształtuje się na poziomie 5.40 i to najmniej realny scenariusz.

Pogoń Siedlce Wisła Kraków 5.60 4.40 1.52 Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 21:45

Pogoń Siedlce – Wisła Kraków: transmisja

Niedzielne starcie będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisję ze spotkania Pogoń Siedlce – Wisła Kraków będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport od godziny 14:30. Ponadto dostęp do meczu zapewni strona internetowa TVPSport.pl oraz aplikacja TVP Sport na urządzenia mobilne i Smart TV.

