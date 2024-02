Nottingham Forest – Newcastle United: typy i kursy na mecz Premier League. Starcie w hrabstwie Nottinghamshire powinno przynieść wiele piłkarskich emocji, choć obie ekipy mają inne cele. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na City Ground już w najbliższą sobotę, 10 lutego o godzinie 18:30

Nottingham Forest – Newcastle United, typy i przewidywania

Sytuacja Newcastle United w ligowej tabeli jest gorsza, niż jeszcze kilka tygodni temu, ale Sroki wciąż marzą o awansie do europejskich pucharów. Podopieczni Eddiego Howe’a w 24. kolejce Premier League zmierzą się z Nottingham Forest, które broni się przed spadkiem. Który zespół po tej serii gier będzie w lepszym nastroju? Przekonamy się już w sobotę wieczorem.

Przynajmniej na papierze faworytem jest ekipa prowadzona przez Eddiego Howe’a. Sroki dysponują dużo lepszym składem od swojego najbliższego rywala. Mój typ: wygrana Newcastle United.

Nottingham Forest – Newcastle United, sytuacja kadrowa

Nottingham Forest Zawodnik Powrót George Shelvey Nieznany Niepewny Ibrahim Sangare Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Willy Boly Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Nottingham Forest Zawodnik Powrót George Shelvey Nieznany Niepewny Ibrahim Sangare Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Willy Boly Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach

Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Elliot Anderson Kontuzja pleców Kilka dni Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Kilka dni Joseph Willock Uraz ścięgna Achillesa Połowa lutego 2024 Nick Pope Zwichnięte ramię Początek kwietnia 2024 Joelinton Uraz uda Początek maja 2024 Alexander Isak Uraz pachwiny Niepewny Jamaal Lascelles Kontuzja łydki Niepewny Sandro Tonali Powody zawieszenia Po 32 meczach Newcastle Zawodnik Powrót Matthew Longstaff Uraz więzadła krzyżowego Nieznany Elliot Anderson Kontuzja pleców Kilka dni Matthew Targett Uraz ścięgna udowego Kilka dni Joseph Willock Uraz ścięgna Achillesa Połowa lutego 2024 Nick Pope Zwichnięte ramię Początek kwietnia 2024 Joelinton Uraz uda Początek maja 2024 Alexander Isak Uraz pachwiny Niepewny Jamaal Lascelles Kontuzja łydki Niepewny Sandro Tonali Powody zawieszenia Po 32 meczach

Nottingham Forest – Newcastle United, ostatnie wyniki

Nottingham Forest pokonało po rzutach karnych Bristol City i awansowało do 1/8 finału Pucharu Anglii. Drużyna Tricky Trees w Premier League ostatnio zremisowała 1:1 z Bournemouth. Newcastle United również gra dalej w FA Cup (2:0 z Fulham), a na ligowym podwórku niespodziewanie zremisowało 4:4 z Luton Town oraz wygrało 3:1 z Aston Villą.

Nottingham Forest – Newcastle United, historia

Spotkania między The Reds a The Magpies w ostatnim czasie z reguły są bardzo wyrównane. Pięć poprzednich meczów tych ekip to trzy wygrane Nottingham Forest i dwa zwycięstwa Newcastle United. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Nottingham Forest – Newcastle United, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem sobotniego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Nottingham Forest wynosi około 3.30, a typ na zwycięstwo Newcastle United to mniej więcej 2.10. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym GOALPL odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku.

Nottingham Forest – Newcastle United, przewidywane składy

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 4 Joe Worrall 15 Harry Toffolo 18 Felipe Monteiro 19 Moussa Niakhate 20 Giovanni Reyna 23 Odisseas Vlachodimos 28 Danilo 29 Gonzalo Montiel 37 Rodrigo Ribeiro 3 Paul Dummett 6 Jamaal Lascelles 11 Matt Ritchie 15 Harvey Barnes 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 54 Alex Murphy Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Newcastle Eddie Howe Rezerwowi ▼ 4 Joe Worrall 15 Harry Toffolo 18 Felipe Monteiro 19 Moussa Niakhate 20 Giovanni Reyna 23 Odisseas Vlachodimos 28 Danilo 29 Gonzalo Montiel 37 Rodrigo Ribeiro 3 Paul Dummett 6 Jamaal Lascelles 11 Matt Ritchie 15 Harvey Barnes 17 Emil Krafth 18 Loris Karius 20 Lewis Hall 21 Valentino Livramento 54 Alex Murphy

Nottingham Forest – Newcastle United, kto wygra?

Nottingham Forest – Newcastle United, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na City Ground już w najbliższą sobotę, 10 lutego o godzinie 18:30.

