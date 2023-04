Newcastle United - Tottenham Hotspur: typy i kursy na mecz Premier League. Zapoznaj się z zapowiedzią spotkania bezpośrednich rywali o awans do Ligi Mistrzów.

Pressfocus Na zdjęciu: Ivan Perisic

St James' Park Premier League Newcastle Tottenham

Newcastle United – Tottenham Hotspur, typy i przewidywania

Do niedzielnego meczu Newcastle przystąpi z czwartej pozycji w tabeli. Tottenham z trzema punktami mniej jest piąty. Londyńczycy mogą zatem dogonić swojego najbliższego przeciwnika. Naszym zdaniem to może jednak nie nastąpić. Koguty punktują dużo gorzej w meczach wyjazdowych. Srokom zdarzyła się ostatnio porażka, ale najprawdopodobniej była to chwilowa zniżka formy. Stąd też uważamy iż po pełną pulę sięgnie Newcastle.

Newcastle United – Tottenham Hotspur, sytuacja kadrowa

W niedzielę w szeregach Newcastle nie zobaczymy trzech zawodników. Problemy zdrowotne mają; Emil Krafth, Ryan Fraser oraz Allan Saint-Maximin. Tottenhamowi nie może pomóc pięciu graczy. Zawieszony jest Lucas Moura. Kontuzjowani są zaś: Emerson Royal, Rodrigo Bentancur, Yves Bissouma, a także Ryan Sessegnon.

Newcastle United – Tottenham Hotspur, ostatnie wyniki

Miniona seria gier była istotna dla Newcastle. Zakończyła się bowiem seria pięciu zwycięstw z rzędu w wykonaniu Srok. Eddie Howe i spółka mogli pochwalić się między innymi pokonaniem Manchesteru United. Tymczasem podopieczni angielskiego trenera przegrali 0:3 z rozpędzoną Aston Villą.

W poprzedniej kolejce wyższość przeciwnika musiał uznać także Tottenham. Różnica polega jednak na tym, że Koguty nie miały serii kolejnych wygranych meczów. Londyńczycy punktowali ze zmiennym szczęściem. Nie potrafili oni pokonać broniącego się przed spadkiem Evertonu i Southampton. Ostatnio Tottenham poległ w konfrontacji z Bournemouth w stosunku 2:3.

Newcastle United – Tottenham Hotspur, historia

Zespoły te po raz ostatni spotkały się w 13. kolejce Premier League. Wówczas w Londynie po golu dla Newcastle strzelili Wilson i Almiron. Bramkę dla gospodarzy zdobył Kane, a finalnie Tottenham przegrał 1:2.

Newcastle United – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherów

Newcastle United – Tottenham Hotspur, przewidywane składy

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Willock; Almiron, Wilson, Joelinton

Tottenham: Lloris; Porro, Romero, Dier, Perisic; Kulusevski, Hojbjerg, Skipp, Danjuma; Kane, Son

Newcastle United – Tottenham Hotspur, kto wygra mecz?

Newcastle United – Tottenham Hotspur, kto wygra mecz?

Remis

Wygrana Tottenhamu

Newcastle United – Tottenham Hotspur, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie w Viaplay i Canal+ Sport 2. Początek niedzielnego meczu o 15:00. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku z góry za 234 zł (39 zł/msc) zamiast 294 zł (cena regularna – 49 zł/msc), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł.

