Newcastle United – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

Newcastle – Tottenham: typy bukmacherskie
W 14. serii gier Premier League zaplanowano konfrontację Newcastle United – Tottenham Hotspur. Będzie to spotkanie bezpośrednich sąsiadów w tabeli, którzy spróbują poprawić swoją lokatę i skrócić dystans punktowy do najlepszych zespołów w rozgrywkach. Za wyraźnego faworyta uchodzą gospodarze, którzy seryjnie wygrywają przed własną publicznością. Z kolei goście to trzeci najlepszy zespół w lidze pod względem meczów wyjazdowych. Kto okaże się lepszy we wtorkowy wieczór? Mój typ: obie drużyny strzelą.
Newcastle – Tottenham: ostatnie wyniki
Piłkarze Newcastle grają w tym sezonie bardzo nierówno. Jeszcze niedawno mieli serię dwóch porażek z rzędu. Sposób na pokonanie Srok znalazł West Ham United i Brentford. Tymczasem kolejkę później Eddie Howe i spółka mogli cieszyć się z pokonania 2:1 Manchesteru City. Niedawno Newcastle rozbiło Everton 4:1.
Tottenham jeszcze niedawno plasował się w ścisłej czołówce tabeli Premier League. Aktualnie Spurs są już natomiast w dolnej połowie ligowej klasyfikacji. To efekt wyraźnej obniżki formy i problemu z wygrywaniem meczów. Londyńczycy po raz ostatni ze zwycięstwa cieszyli się 26 października, kiedy to ograli Everton 3:0. W kolejnych czterech potyczkach Thomas Frank i jego zespół zdobyli ledwie jeden punkt.
Newcastle – Tottenham: historia
Kluby te zdążyły już ze sobą zagrać w sezonie 2025/2026. Pod koniec października stawką ich pojedynku był awans do 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Lepsze wówczas okazało się Newcastle, które zwyciężyło 2:0. Tottenham nie zdołał pokonać tego przeciwnika także w minionej kampanii, kiedy to u siebie musiał zadowolić się remisem 1:1. W delegacji przegrał natomiast 1:2.
Newcastle – Tottenham: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskich analityków mogą zaskakiwać. Newcastle i Tottenham mają tyle samo zdobytych punktów, a mimo tego jedna z drużyn ceniona jest znacznie wyżej. Współczynnik na wygraną gospodarzy wynosi 1.72. przy kursie 4.50 na zwycięstwo gości. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie między 3.80 a 4.00.
Newcastle – Tottenham: kto wygra?
Newcastle – Tottenham: przewidywane składy
Newcastle – Tottenham: transmisja meczu
Mecz Newcastle – Tottenham odbędzie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
