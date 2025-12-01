Newcastle United – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Nick Woltemade

Newcastle – Tottenham: typy bukmacherskie

W 14. serii gier Premier League zaplanowano konfrontację Newcastle United – Tottenham Hotspur. Będzie to spotkanie bezpośrednich sąsiadów w tabeli, którzy spróbują poprawić swoją lokatę i skrócić dystans punktowy do najlepszych zespołów w rozgrywkach. Za wyraźnego faworyta uchodzą gospodarze, którzy seryjnie wygrywają przed własną publicznością. Z kolei goście to trzeci najlepszy zespół w lidze pod względem meczów wyjazdowych. Kto okaże się lepszy we wtorkowy wieczór? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,72 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Newcastle – Tottenham: ostatnie wyniki

Piłkarze Newcastle grają w tym sezonie bardzo nierówno. Jeszcze niedawno mieli serię dwóch porażek z rzędu. Sposób na pokonanie Srok znalazł West Ham United i Brentford. Tymczasem kolejkę później Eddie Howe i spółka mogli cieszyć się z pokonania 2:1 Manchesteru City. Niedawno Newcastle rozbiło Everton 4:1.

Tottenham jeszcze niedawno plasował się w ścisłej czołówce tabeli Premier League. Aktualnie Spurs są już natomiast w dolnej połowie ligowej klasyfikacji. To efekt wyraźnej obniżki formy i problemu z wygrywaniem meczów. Londyńczycy po raz ostatni ze zwycięstwa cieszyli się 26 października, kiedy to ograli Everton 3:0. W kolejnych czterech potyczkach Thomas Frank i jego zespół zdobyli ledwie jeden punkt.

Newcastle – Tottenham: historia

Kluby te zdążyły już ze sobą zagrać w sezonie 2025/2026. Pod koniec października stawką ich pojedynku był awans do 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Lepsze wówczas okazało się Newcastle, które zwyciężyło 2:0. Tottenham nie zdołał pokonać tego przeciwnika także w minionej kampanii, kiedy to u siebie musiał zadowolić się remisem 1:1. W delegacji przegrał natomiast 1:2.

Newcastle – Tottenham: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskich analityków mogą zaskakiwać. Newcastle i Tottenham mają tyle samo zdobytych punktów, a mimo tego jedna z drużyn ceniona jest znacznie wyżej. Współczynnik na wygraną gospodarzy wynosi 1.72. przy kursie 4.50 na zwycięstwo gości. Jeżeli uważasz, że zespoły podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie między 3.80 a 4.00.

Newcastle – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Newcastle

Remis

Wygrana Tottenhamu 0 Votes

Newcastle – Tottenham: przewidywane składy

Newcastle Eddie Howe Tottenham Thomas Frank Newcastle Eddie Howe 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 32 Ramsdale 21 Livramento 12 Thiaw 33 Burn 3 Hall 67 Miley 39 Guimaraes 7 Joelinton 20 Elanga 27 Woltemade 11 Barnes 39 Muani 9 Richarlison 14 Gray 20 Kudus 15 Bergvall 6 Palhinha 24 Spence 17 Romero 37 Ven 23 Porro 1 Vicario 32 Ramsdale 21 Livramento 12 Thiaw 33 Burn 3 Hall 67 Miley 39 Guimaraes 7 Joelinton 20 Elanga 27 Woltemade 11 Barnes 39 Muani 9 Richarlison 14 Gray 20 Kudus 15 Bergvall 6 Palhinha 24 Spence 17 Romero 37 Ven 23 Porro 1 Vicario 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Tottenham Thomas Frank Rezerwowi 5 Fabian Schär 8 Sandro Tonali 10 Anthony Gordon 23 Jacob Murphy 26 John Ruddy 28 Joseph Willock 37 Alex Murphy 41 Jacob Ramsey 62 Sean Neave 4 Kevin Danso 7 Xavi Simons 11 Mathys Tel 22 Brennan Johnson 28 Wilson Odobert 29 Pape Sarr 30 Rodrigo Bentancur 31 Antonin Kinsky 13 Destiny Udogie

Newcastle – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Newcastle – Tottenham odbędzie się we wtorek (2 grudnia) o godzinie 21:15. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.