Motor Lublin - Polonia Warszawa: typy i kursy na mecz 23. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Kto zwycięży w tym starciu? Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania. Początek rywalizacji już w sobotę (9 marca) o godzinie 15:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Motor Lublin Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2024 10:54 .

Motor – Polonia, typy bukmacherskie

Już w sobotę dojdzie na zapleczu Ekstraklasy do starcia dwóch beniaminków. Motor Lublin przed własną publicznością podejmie Polonię Warszawa. W lepszej sytuacji znajduje się zespół gospodarzy, który realnie walczy o awans do elity. Natomiast stołeczny klub znajduje się w strefie spadkowej. Ja spodziewam się jednak bardzo ciekawego meczu. Uważam, że ostatecznie trzy punkty zostaną w stolicy województwa lubelskiego. Mój typ: wygrana Motoru Lublin

Motor – Polonia, ostatnie wyniki

Motor Lublin nie może narzekać na formę po czterech kolejkach rundy wiosennej. Podopieczni Goncalo Feio co prawda zaliczyli jedną wpadkę (0:2 z GKS-em Katowice), jeden remis (1:1 z Górnikiem Łęczna), ale też odnieśli dwa cenne zwycięstwa (1:0 z Termaliką Nieciecza i 2:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała).

Polonia Warszawa z kolei nie może pochwalić się formą. Stołeczny zespół w trzech meczach rundy wiosennej zaliczył jeden remis (1:1 z Chrobrym Głogów) oraz poniósł dwie porażki (0:3 z Arką Gdynia i 1:2 z Miedzią Legnica).

Motor – Polonia, historia

W tym sezonie drużyny mierzyły się ze sobą w lidze pod koniec sierpnia. Wówczas w Warszawie padł wynik 1:0 dla Motoru Lublin.

Motor – Polonia, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania według bukmacherów jest Motor Lublin. Jeśli rozważasz typ na wygraną piłkarzy Goncalo Feio, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.71 – 1.77. Natomiast na zwycięstwo Polonii Warszawa sięgają nawet 4.60. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Fortuna. W przypadku, jeśli nie posiadasz jeszcze konta u bukmachera Fortuna, to przy rejestracji możesz wykorzystać nasz kod promocyjny GOAL. Z naszym kodem możesz liczyć na bonus powitalny w formie zakładu bez ryzyka do 300 zł oraz freebety o wartości 35 zł.

Motor – Polonia, kto wygra?

Motor – Polonia, przewidywane składy

Motor Lublin: Rosa – Stolarski, Najemski, Kruk, Palacz – Wolski, Scalet, Ceglarz – Król, Śpiewak, Ndiaye

Polonia Warszawa: Bąkowski – Grudniewski, Majsterek, Pleśnierowicz – Zawistowski, Marciniec, Okhronczuk, Biedrzycki – Auzmendi, Michalski – Kobusiński

Motor – Polonia, transmisja meczu

Spotkanie Motoru Lublin z Polonią Warszawa nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie jedynie do obejrzenia za pośrednictwem Polsat Box Go. Początek rywalizacji już w sobotę, 9 marca, o godzinie 15:00.

