Do tego klubu ma dołączyć Lewandowski. Transfer o krok

Robert Lewandowski jest coraz bliżej odejścia z Barcelony. Jak poinformował SPORT, Polak prowadzi rozmowy z klubami z Arabii Saudyjskiej, a najmocniejszą pozycję ma Al-Hilal.

Lewandowski coraz bliżej Arabii Saudyjskiej

Przyszłość Roberta Lewandowskiego zaczyna się wyjaśniać. Według informacji SPORT-u kapitan reprezentacji Polski coraz mocniej skłania się ku przenosinom do Arabii Saudyjskiej.

Jeszcze niedawno realnym kierunkiem wydawało się Chicago Fire. Klub z MLS miał zaoferować napastnikowi 15 milionów euro podstawy oraz kolejne pięć milionów euro w bonusach. W ostatnich godzinach sytuacja jednak wyraźnie się zmieniła.

Lewandowski zdecydował się skoncentrować rozmowy na Saudi Pro League. Jego agent przez ostatnie 48 godzin intensywnie negocjował z dwoma dużymi klubami z Arabii Saudyjskiej.

Al-Hilal na prowadzeniu w walce o transfer

Najlepiej ustawiony w wyścigu o Lewandowskiego ma być obecnie Al-Hilal. Klub przedstawił bardzo wysoką ofertę pod względem pensji i warunków osobistych, a piłkarz analizuje ją razem z najbliższym otoczeniem.

Nie ma jeszcze pełnego porozumienia. W grze pozostaje również drugi saudyjski klub, który także mocno naciska na sprowadzenie napastnika Barcelony.

Dla Lewandowskiego ważne są nie tylko pieniądze. Znaczenie mają również sprawy rodzinne i logistyczne. Arabia Saudyjska daje krótszy lot do Europy niż Chicago oraz mniejszą różnicę czasową, co ma być istotne dla zawodnika i jego bliskich.

Decyzja ma zapaść bardzo szybko. Lewandowski chce rozstrzygnąć przyszłość przed niedzielnym meczem z Betisem. Jeśli odejście zostanie potwierdzone, Barcelona będzie mogła przygotować mu pożegnanie na Spotify Camp Nou.