AC Milan – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

AC Milan i SSC Napoli zmierzą się ze sobą w najbardziej ekscytującym meczu 24. kolejki w niedzielny wieczór na San Siro. Obie ekipy będą chciały powtórzyć swoje ostatnie zwycięstwa. Rossoneri poradzili sobie z Frosinone, a Partenopei dali sobie radę z Hellas Weroną.

Napoli jest mile od swojej najlepszej dyspozycji, którą wyróżniało się w poprzedniej kampanii. W ostatnich pięciu meczach wyjazdowych neapolitańczycy przegrali cztery razy i w jednym starciu zremisowali. Zwycięstwo gospodarzy może być dobrym rozwiązaniem po kursie 1.92. Typ: wygrana Milanu.

AC Milan – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Oba zespoły przystąpią do potyczki poważnie osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Mattia Caldara, Samuel Chukwueze, Pierre Kalulu, Antonio Mirante, Tommaso Pobega, Malick Thiaw, Fikayo Tomori i Tijjani Reijnders. Tymczasem w zespole z Neapolu zabraknie Mario Ruiego oraz Victora Osimhena.

AC Milan – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Podopieczni Stefano Pioliego są bez porażki w lidze włoskiej od 17 grudnia minionego roku. AC Milan od tamtej pory zaliczył sześć zwycięstw i dwa razy zremisował. Ostatnio w pokonanym polu Rossoneri zostawili Frosinone Calcio (3:2).

Drużyna Waltera Mazzarriego ma natomiast za sobą wygraną z Hellas Werona (2:1). SSC Napoli wróciło zatem na zwycięskie tory po remisie z Lazio (0:0). Wcześniej z kolei Partenopoei ulegli Interowi Mediolan (0:1).

AC Milan – SSC Napoli, historia

Pierwsza potyczka w tej kampanii z udziałem obu drużyn zakończyła się remisem (2:2). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwukrotnie górą był Milan, tyle samo starć zakończyło się remisem i raz górą było Napoli.

AC Milan – SSC Napoli, kursy

AC Milan – SSC Napoli, przewidywane składy

W zespole z Mediolanu za bramki ma być odpowiedzialnych przede wszystkim Olivier Giroud, któremu pomagać ma Rafael Leao. Tymczasem w zespole Waltera Mazzarriego ofensywa opierać się będzie na Matteo Politano, Giovannim Simeone oraz Chwicza Kwaracchelii.

Milan: Maignan – Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud

Napoli: Gollini – Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Mazzocchi, Politano, Kwaracchelia, Simeone.

AC Milan – SSC Napoli, transmisja meczu

Rywalizacja z udziałem Milanu i Napoli zaplanowana jest na niedzielę (11 lutego) na godzinę 20:45.

