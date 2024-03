fot. Imago / Antonio Balasco / IPA Sport Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

AC Milan – Empoli, typy na mecz i przewidywania

AC Milan powrócił na zwycięski szlak przed tygodnie po trzech meczach bez zwycięstwa. Pokonał wówczas Lazio, które kończyło zawody w ośmiu. W rywalizacji nie brakowało emocji do ostatniego gwizdka sędziego. Empoli ostatnio przerwało z kolei passę sześciu spotkań bez porażki po niespodziewanej przegranej z Cagliari Calcio. Rossoneri na swoim stadionie są bardzo mocni. Wygrali sześć z ośmiu ostatnich meczów u siebie. W dwóch dzielili się punktami. Idąc tym tropem można rozważyć wariant z prowadzeniem mediolańczyków do przerwy. Typ: prowadzenie Milanu do przerwy – TAK.

AC Milan – Empoli, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do rywalizacji osłabione. AC Milan będzie musiał radzić sobie bez Tommaso Pobegi, Alessandro Florenziego oraz Rafaela Leao. Empoli nie będzie mogło skorzystać z usług Alberto Grassiego. U gości możliwy jest występ dwóch polskich zawodników, czyli Sebastiana Walukiewicza oraz Szymona Żurkowskiego.

AC Milan – Empoli, ostatnie wyniki

Drużyna Stefano Pioliego w środku tygodnia pokonała u siebie Slavię Pragę (4:2) w Lidze Europy. Z kolei w Serie A piłkarze AC Milan pokonali Lazio (1:0). Mediolańczycy wrócili zatem na zwycięskie tory po remisie z Atalantą (1:1).

Toskańczycy mają z kolei za sobą porażkę z Cagliari Calcio (0:1). Empoli we wcześniejszych sześciu spotkaniach wygrali trzykrotnie i tyle samo razy remisowali.

AC Milan – Empoli, historia

Oba zespoły zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. AC Milan pokonał Empoli (3:0). We wcześniejszych sześciu starciach pięć razy górą byli Rossoneri i raz miał miejsce remis.

AC Milan – Empoli, kursy

Według ekspertów bukmacherskich faworytem spotkania są gospodarze. Kurs na wygraną AC Milan kształtuje się na poziomie 1.41-1.45.

AC Milan – Empoli, przewidywane składy

AC Milan: Maignan – Hernandez, Gabbia, Thiaw, Calabria, Adli, Bennacer, Okafor, Loftus-Cheek, Pulisić, Jović

Empoli: Caprile – Lupertom Walukiewicz, Ismajli, Cacace, Maleh, Marin, Żurkowski, Gyasi, Cambiaghi, Niang.

AC Milan – Empoli, typ kibiców

AC Milan – Empoli, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie w ramach 28. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Mecz będzie transmitowany antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie z udziałem Milanu i Empoli zacznie się w niedzielę 10 marca o godzinie 15:00.

