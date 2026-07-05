Juventus ma na oku pomocnika. To były piłkarz Napoli

14:23, 5. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tuttomercatoweb

Juventus rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, wpadł im w oko były zawodnik SSC Napoli. Na liście życzeń Starej Damy znalazł się Eljif Elmas z RB Lipska - informuje "Tuttomercatoweb".

Piłkarze Juventusu
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BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Eljif Elmas wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus nie ustaje w poszukiwaniach wzmocnień przed nowym sezonem. Włoski gigant chce zwiększyć rywalizację w środku pola i wytypował już nowy cel transfer. Jak donosi serwis „Tuttomercatoweb”,  na celowniku Bianconerich znalazł się Eljif Elmas. Reprezentant Macedonii Północnej jest dobrze znany kibicom Serie A z występów w barwach SSC Napoli oraz Torino.

Wspomniane źródło informuje, że władze Juventusu od pewnego czasu obserwują sytuację 25-letniego pomocnika. Obecnie Eljif Elmas jest zawodnikiem RB Lipsk, z którym wiąże go kontrakt obowiązujący do połowy 2028 roku. Mimo długiej umowy jego przyszłość w niemieckim klubie nie jest przesądzona.

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Juventus nie zamierza od razu wykładać dużych pieniędzy na transfer definitywny. Stara Dama ma rozważać sprowadzenie Eljifa Elmasa na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby włoskiemu klubowi ograniczyć koszty i jednocześnie sprawdzić zawodnika przed ewentualnym wykupieniem go z RB Lipsk.

Eljif Elmas poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w SSC Napoli. Reprezentant Macedonii północnej rozegrał 44 spotkaniach, w których strzelił jednego gola, a także zaliczył cztery asysty.

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