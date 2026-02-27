PressFocus Na zdjęciu: Ibrahima Konate

Liverpool – West Ham: typy bukmacherskie

W 28. kolejce Premier League zobaczymy w akcji pretendenta do udziału w następnej edycji Ligi Mistrzów oraz zespół broniący się przed spadkiem z angielskiej elity. Liverpool to wyraźny faworyt spotkania z West Hamem. Różnicę jakości widać było chociażby w ich ostatniej bezpośredniej konfrontacji. Czy The Reds zdołają ponownie pokonać ekipę ze stolicy Anglii? Mój typ: obie drużyny strzelą

Oskar STS 1,68 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

Liverpool – West Ham: ostatnie wyniki

Liverpool miał w ostatnim czasie mniej wymagających przeciwników, co wpłynęło korzystnie na wyniki tego zespołu. The Reds wygrali trzy spotkania z rzędu i to bez straty gola. Dobra passa zaczęła się od pokonania Sunderlandu 1:0. Później udało się wyeliminować Brighton z Pucharu Anglii (3:0). Z kolei niedawno gracze Arne Slota ograli 1:0 Nottingham Forest.

Piłkarze Bournemouth w minionej kolejce na własnym obiekcie z Bournemouth. Spotkanie to według statystyk powinno zakończyć się wyraźnym zwycięstwem gospodarzy. Tymczasem londyńczycy nie potrafili strzelić rywalowi gola i ostatecznie tylko zremisowali 0:0. Podziałem punktów i niedosytem zakończyła się także wcześniejsza konfrontacja z Manchesterem United, w której padł wynik 1:1.

Liverpool – West Ham: historia

Pierwsze bezpośrednie starcie w tym sezonie miało miejsce na London Stadium. Pierwsza bramka padła tam po godzinie gry, a jej autorem był Alexander Isak. Liverpool nie poprzestał na zdobyciu jednej bramki i ostatecznie pokonał West Ham 2:0 po golu Cody’ego Gakpo.

Liverpool – West Ham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Liverpool, czego dowodzi kurs 1.44, przy współczynniku rzędu 6.10 na sukces West Hamu. Remis wyceniono kursem między 4.75 a 5.00.

Liverpool – West Ham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana West Hamu Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana West Hamu 0 Votes

Liverpool – West Ham: przewidywane składy

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

West Ham: Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan-Bissaka, Fernandes, Magassa, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos

Liverpool – West Ham: transmisja meczu

Mecz Liverpool – West Ham odbędzie się w sobotę (28 lutego) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.