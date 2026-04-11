Polonia Bytom – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2026)

Polonia Bytom – Wisła Kraków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Drużyna Białej Gwiazdy jest o krok od awansu do PKO BP Ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie im. Edwarda Szymkowiaka już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 14:30.

Polonia Bytom – Wisła Kraków, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami meczu w ramach 28. kolejki Betclic 1. Ligi, w którym Polonia Bytom podejmie Wisłę Kraków. Ekipa Królowej Śląska ma na swoim koncie 37 punktów i zajmuje 12. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna Białej Gwiazdy z 56 oczkami jest zdecydowanym liderem rozgrywek oraz wyraźnie przewodzi stawce.

To starcie zespołów o różnych celach, co zapowiada ciekawe widowisko.

W tym starciu stawiam na zwycięstwo Wisły Kraków. Uważam, że ekipa Mariusza Jopa ma więcej argumentów, by sięgnąć po komplet punktów. Mój typ: wygrana Wisły Kraków.

Polonia Bytom – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

W Polonii Bytom sytuacja kadrowa wygląda bardzo dobrze, ponieważ wszyscy zawodnicy powinni być do dyspozycji trenera i nie ma informacji o żadnych absencjach. To daje ekipie gospodarzy komfort przy wyborze podstawowego składu.

Natomiast w Wiśle Kraków zabraknie Jordiego Sancheza, Angela Rodado, Wiktora Biedrzyckiego, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha i Bartosza Talara, co znacząco ogranicza możliwości kadrowe zespołu gości przed tym spotkaniem.

Polonia Bytom – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Polonia Bytom w ostatnim czasie zanotowała dwa remisy na ligowym podwórku – 1:1 z Miedzią Legnica oraz 1:1 z GKS-em Tychy. Zespół Królowej Śląska prezentuje więc solidność, choć ma problem z przechylaniem szali zwycięstwa na swoją stronę.

Z kolei Wisła Kraków w tym czasie pokonała Górnika Łęczna 3:2 i zremisowała 1:1 z Odrą Opole, pokazując niezłą dyspozycję ofensywną.

Polonia Bytom – Wisła Kraków, historia

Bezpośrednia rywalizacja Polonii Bytom z Wisłą Kraków w ostatnim czasie jest dość wyrównana. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Białej Gwiazdy odniosła dwa zwycięstwa, drużyna Królowej Śląska wygrała raz, a dwa mecze zakończyły się remisem. To pokazuje, że oba zespoły potrafią nawiązać równorzędną walkę.

Polonia Bytom – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy od dawna zasiadają na fotelu lidera tabeli. Kurs na wygraną Polonii Bytom wynosi około 4.10, typ na zwycięstwo Wisły Kraków to mniej więcej 1.75, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.80. Jeśli nie masz jeszcze konta u legalnego bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Polonia Bytom – Wisła Kraków, przewidywane składy

Polonia: Banasik – Szymusik, Krzyżak, Matić – Apolinarski, Łabojko, Gajda, Zieliński – Andrzejczak, Wojtyra, Łukowski

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Duda, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Nikaj

Polonia Bytom – Wisła Kraków, transmisja meczu

Pojedynek pomiędzy Polonią Bytom a Wisłą Kraków oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 28. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanałach TVP Sport oraz TVP Polonia, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. W tych stacjach zawody skomentują Jacek Laskowski i Robert Podoliński. Początek rywalizacji na Stadionie im. Edwarda Szymkowiaka już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 14:30.

