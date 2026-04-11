Cracovia – Arka Gdynia: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2026)

Cracovia zmierzy się Arką Gdynia w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy na stadionie im. Józefa Piłsudskiego. Mecz w Krakowie rozpocznie się w niedzielę (12 kwietnia) o godz. 12:15.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Cracovia – Arka: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Arkę Gdynia w meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze nie mogą zaliczyć rundy wiosennej do udanych. Pasy odniosły w niej zaledwie dwa zwycięstwa i zajmują 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Przewaga nad strefą spadkową stopniała do zaledwie trzech „oczek”, dlatego Krakowianie muszą jak najszybciej zacząć regularnie punktować, jeśli chcą uniknąć nerwowej końcówki sezonu.

Tymczasem Żółto-Niebiescy wciąż walczą o wydostanie się ze strefy spadkowej i w przypadku zwycięstwa mogą zbliżyć się do Cracovii. Gdynianie są w tym sezonie najsłabiej punktującym zespołem w lidze, mając na koncie zaledwie cztery punkty. Faworytem tego starcia są gospodarze i moim zdaniem spotkanie zakończy się ich zwycięstwem. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Arka: ostatnie wyniki

Piłkarze Cracovii w zeszły weekend doznali dotkliwej porażki z Górnikiem (0:3) w Zabrzu. Jeszcze przed marcową przerwą reprezentacyjną zespół prowadzony przez Lukę Elsnera odniósł skromne zwycięstwo nad GKS-em Katowice (1:0). Wcześniej jednak Pasy przegrały z Wisłą Płock (1:2), Legią Warszawa (0:1) oraz Piastem Gliwice (2:3).

Z kolei Arka w ostatniej kolejce pewnie pokonała Zagłębie Lubin (3:1). Na listę strzelców wpisali się Oskar Kubiak, Sebastian Kerk oraz Vladislavs Gutkovskis. W marcu Gdynianie przegrali z Koroną Kielce (0:3), zremisowali z Widzewem Łódź (0:0), pokonali Wisłę Płock (3:0), a także ulegli Radomiakowi (1:3).

Cracovia – Arka: historia

Historia bezpośrednich spotkań Arki i Cracovii wskazuje na lekką przewagę Krakowian. W ostatnich pięciu meczach Pasy odniosły trzy zwycięstwa, raz padł remis, a jedno spotkanie zakończyło się wygraną Gdynian. Co ciekawe, ostatni pojedynek między tymi zespołami zakończył się triumfem Arki (2:1).

Cracovia – Arka: kursy bukmacherskie

W ofertach bukmacherów to Pasy są wskazywane na faworyta niedzielnego spotkania. Kurs na zwycięstwo Cracovii wynosi około 2.02. Z kolei kursy na wygraną Arki Gdynia oscylują w granicach 3.75-3.90, a podział punktów w okolicach 3.40.

Cracovia Remis Arka Gdynia 2.02 3.20 3.75 2.02 3.40 3.90 2.02 3.40 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2026 14:00

Cracovia – Arka: przewidywane składy

Cracovia: Madejski – Piła, Wójcik, Henriksson, Perković – Hasić, Klich, Al-Ammari, Dominguez, Sans – Zahiroleslam

Arka Gdynia: Węglarz – Zator, Hermoso, Marcjanik, Gojny – Kubiak, Nguiamba, Kerk, Jakubczyk, Kocyła – Gutkovskis

Cracovia – Arka: sonda

Cracovia – Arka: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Arka Gdynia w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany na stadionie im. Józefa Piłsudskiego w niedzielę (12 kwietnia) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 360 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.