Lech Poznań – GKS Katowice: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. To starcie powinno być ozdobą tej serii gier naszej ligi. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 17:30.

Lech Poznań – GKS Katowice, typy i przewidywania

Przed nami potyczka w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w której Lech Poznań zmierzy się z GKS-em Katowice. W tym momencie ekipa Kolejorza jest liderem tabeli z dorobkiem 45 punktów, natomiast zespół Trójkolorowych ma na koncie 39 oczek i zajmuje 7. miejsce w stawce. Obie drużyny mają więc swoje ambicje na końcówkę sezonu, a w ten weekend powalczą o kolejne ważne punkty. To zapowiada ciekawe oraz wyrównane spotkanie. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 17:30.

W tym meczu stawiam na wygraną Lecha Poznań. Uważam, że Niels Frederiksen przechytrzy Rafała Góraka. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Lech Poznań – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

W Lechu Poznań nie zagrają Alex Douglas, Kornel Lisman oraz Radosław Murawski, a występ Filipa Jagiełły stoi pod znakiem zapytania. Wymienione absencje w drużynie gospodarzy ograniczają opcje rotacyjne dla Nielsa Frederiksena.

Z kolei w GKS-ie Katowice najpewniej zabraknie Jesse Boscha, Alana Bróda, Mateusza Kowalczyka, Mateusza Marca, Aleksandra Paluszka i Filipa Rejczyka, co znacząco uszczupla kadrę zespołu gości przed tym spotkaniem.

Lech Poznań – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Lech Poznań w ostatnim czasie rywalizował wyłącznie w PKO BP Ekstraklasie, gdzie zremisował 0:0 z Jagiellonią Białystok oraz pewnie wygrał 4:1 z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza. Ekipa Kolejorza prezentuje więc solidną formę na ligowym podwórku.

Natomiast GKS Katowice odpadł w półfinale Pucharu Polski po porażce w rzutach karnych z Rakowem Częstochowa (4:4, 2:4 w serii jedenastek), zaś na ligowym podwórku pokonał Wisłę Płock 1:0.

Lech Poznań – GKS Katowice, historia

Bezpośrednia rywalizacja Lecha Poznań z GKS-em Katowice w ostatnim czasie wyraźnie przemawia na korzyść drużyny Kolejorza. W pięciu poprzednich spotkaniach zespół Dumy Wielkopolski odniósł bowiem cztery zwycięstwa, a jedno starcie zakończyło się remisem. W tym okresie ekipa Trójkolorowych nie zanotowała więc żadnej wygranej. To pokazuje dużą przewagę poznaniaków w tych pojedynkach.

Lech Poznań – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Według oszacowań bukmacherów faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy chcą obronić tytuł mistrzowski. Kurs na wygraną Lecha Poznań wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo GKS-u Katowice to mniej więcej 4.70, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.10.

Lech Poznań GKS Katowice 1.65 4.10 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 kwietnia 2026 12:57

Lech Poznań – GKS Katowice, przewidywane składy

Lech: Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul – Kozubal, Rodriguez – Gholizadeh, Walemark, Bengtsson – Mikael Ishak

GKS Katowice: Strączek – Czerwiński, Jędrych, Klemenz – Jirka, Rasak, Milewski, Wasielewski – Wdowiak, Nowak – Shkurin

Lech Poznań – GKS Katowice, sonda

Lech Poznań – GKS Katowice, transmisja meczu

Ciekawie zapowiadające się spotkanie między Lechem Poznań a GKS-em Katowice oczywiście będzie dostępne w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Mecz w ramach 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, CANAL+ 4K oraz TVP Sport, a także w serwisach – CANAL+ online i tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Enea Stadionie już w najbliższą niedzielę, 12 kwietnia o godzinie 17:30.

