Wielki powrót po latach? Chelsea rozważa znanego szkoleniowca

Chelsea ponownie rozważa zatrudnienie Antonio Conte, który już wcześniej prowadził londyński ekipę i zdobył z nią mistrzostwo Anglii. W grze jest także włoska federacja.

Chelsea i znajoma twarz. Conte znów w centrium uwagi

Chelsea analizuje możliwość ponownego zatrudnienia Antonio Conte, informuje CalcioMercato.it. Włoski szkoleniowiec, który w przeszłości prowadził londyńską drużynę w latach 2016-2018 i sięgnął z nią po mistrzostwo Anglii w 2017 roku, ponownie znalazł się na liście kandydatów do objęcia sterów nad drużyną ze Stamford Bridge.

Według włoskiego portalu, Chelsea jest zdecydowana rozważyć złożenie oferty Conte, mimo że o jego usługi zabiega również Włoski Związek Piłki Nożnej (FIGC). Rywalizacja o trenera może więc dotyczyć zarówno futbolu klubowego, jak i reprezentacyjnego.

Obecnie 56-letni szkoleniowiec prowadzi Napoli, z którym w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo Serie A. Jego kontrakt z neapolitańskim klubem obowiązuje do lata 2027 roku, co oznacza, że ewentualne odejście wymagałoby negocjacji między wszystkimi stronami.

Powrót Conte do Chelsea byłby jednym z bardziej głośnych ruchów na rynku trenerskim. Biorąc oczywiście pod uwagę jego wcześniejsze sukcesy w Londynie oraz silną pozycję, jaką nadal utrzymuje w europejskiej piłce.

Aktualnie po 33 kolejkach obecnego sezonu Napoli prowadzone przez byłego selekcjonera reprezentacji Włochi zajmuje trzecie miejsce w tabeli włoskiej ekstraklasy. Ma na koncie 66 punktów, pozostając w walce o czołowe lokaty.