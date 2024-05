Juventus jest bliski dopięcia transakcji z Monzą. Do drużyny "Starej Damy" trafiłby Michele Di Gregorio. Natomiast w drugą stronę powędrowałby Fabio Miretti - poinformował serwis "Monza News".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Michele Di Gregorio wyląduje w Juventusie? Możliwa wymiana

W letnim okienku transferowym Juventus chciałby sprowadzić do drużyny nowego bramkarza. „Stara Dama” rozgląda się za odpowiednim kandydatem, który w pierwszym sezonie w Turynie pełniłby rolę zmiennika Wojciecha Szczęsnego i dopiero po ewentualnym odejściu Polaka w 2025 roku miałby wskoczyć do wyjściowego składu „Bianconerich”.

W mediach przewijało się wielu zawodników, jednak obecnie Juventus skupia się tylko na jednym graczu. A mianowicie Michele Di Gregorio z Monzy. Turyński klub od jakiegoś czasu prowadzi rozmowy z otoczeniem włoskiego bramkarza, a nowe informacje w tej sprawie przekazał serwis „Monza News”. Otóż dyrektorzy sportowi drużyn doszli już do porozumienia w sprawie transferu 26-latka do stolicy Piemontu. Natomiast wciąż nie jest znana kwota ewentualnej przeprowadzki wychowanka Interu Mediolan.

Wspomniane źródło donosi, że na tym może się nie skończyć transakcja na linii Juventus – Monza. W ramach wymiany na Stadio Brainteo może powędrować Fabio Miretti. „Stara Dama” wciąż rozmyśla nad przyszłością włoskiego pomocnika, dla którego kluczowa może być końcówka sezonu. Do tej pory młody gracz specjalnie nie przekonywał występami w koszulce „biało-czarnej”, dlatego turyński klub rozważa oddanie go na wypożyczenie do zespołu obecnie prowadzonego przez Raffaele Palladino.

