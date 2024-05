Pressfocus Na zdjęciu: Michał Rakoczy

Śląsk Wrocław – Cracovia: typy bukmacherskie

Piłkarze Jacka Magiery w tabeli punktowej uwzględniającej tylko ten rok, znajdują się w dole tabeli. To sprawia, że dla Śląska miejsce rozegrania spotkanie nie ma większego znaczenia, aczkolwiek wrocławianie przegrali ostatnio u siebie z Ruchem Chorzów. Na podobną niespodziankę liczy Cracovia, która za kadencji Dawida Kroczka punktuje rewelacyjnie z czołówką Ekstraklasy. Sądzę, że krakowianie postawią kolejny krok w walce o utrzymanie w elicie. Mój typ: wygrana Cracovii.

Śląsk Wrocław – Cracovia: ostatnie wyniki

W minionej serii gier Śląsk wybrał się do Łodzi na wyjazdową konfrontację z ŁKS-em, który udało się pokonać 2:1. Dla ekipy z Wrocławia była to pierwsza wygrana w Ekstraklasie od 6 kwietnia, kiedy to także stosunkiem 2:1 zespół Jacka Magiery pokonał Wartę Poznań. W międzyczasie Śląsk zdobył zaledwie punkt w trzech meczach.

Cracovia z kadencji Dawida Kroczka rozegrała cztery spotkania. Jedyną porażkę poniosła w konfrontacji z Puszczą Niepołomice. Krakowianie sensacyjnie ograli natomiast Jagiellonią Białystok oraz Górnika Zabrze. Z Lechem Poznań skończyło się na bezbramkowym remisie.

Śląsk Wrocław – Cracovia: historia

Śląsk ma miłe wspomnienia z pierwszego bezpośredniego meczu z Cracovią z tego sezonu. Wrocławianie już po kwadransie objęli prowadzenie 1:0, którego nie oddali do końca spotkania z Małopolsce, którą opuścili z trzema punktami po raz pierwszy od 2021 roku.

Śląsk Wrocław – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Śląsk Wrocław. Kurs na zwycięstwo gospodarzy piątkowego meczu wynosi 2.30. W przypadku gości współczynnik na zwycięstwo oscyluje w granicach 3.15. Zakładając konto u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOAL możesz zagrać ten mecz jako zakład bez ryzyka do 100 zł.

Śląsk Wrocław – Cracovia: przewidywane składy

Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Śląsk Wrocław Jacek Magiera 4-1-4-1 Przewidywany skład 3-4-3 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 5 Aleks Petkov 8 Patrick Olsen 11 Patryk Klimala 21 Patryk Szwedzik 23 Daniel Lukasik 24 Piotr Samiec-Talar 26 Burak Ince 27 Martin Konczkowski 29 Jakub Jezierski 35 Kacper Trelowski 78 Tommaso Guercio 2 Cornel Emilian Rapa 4 Pawel Jaroszynski 6 Jani Atanasov 11 Mikkel Maigaard 13 Sebastian Madejski 17 Mateusz Bochnak 33 Eneo Bitri 63 Filip Rozga 72 Bartlomiej Kolec

Śląsk Wrocław – Cracovia: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w piątek (10 maja) na stadionie we Wrocławiu Początek meczu o godzinie 20:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do pakietu można uzyskać po założeniu konta za pośrednictwem naszej strony. Koszt pakietu to 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące.

