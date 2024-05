GKS Tychy – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (10.05.2024)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Mak

GKS Tychy – GKS Katowice, typy na mecz i przewidywania

GKS Tychy i GKS Katowice to dwie drużyny, które wciąż liczą się w grze o awans do PKO Ekstraklasy. Obie śląskie ekipy są zaangażowane w walkę o miejsce premiowane grą w barażach, chcąc finalnie zająć trzecie miejsce w tabeli na koniec sezonu, co premiowałoby grą w roli gospodarza w kluczowych spotkaniach. Aktualnie w lepszej dyspozycji są katowiczanie, będący od czterech meczów bez porażki. Drużyna Dariusza Banasika ma natomiast za sobą bolesną porażkę z Lechią Gdańsk. Katowicki zespół wygrał trzy z ostatnich czterech spotkań wyjazdowych. Można zatem rozważyć taką opcję na piątkowe starcie. Mój typ: wygrana GKS-u Katowice.

GKS Tychy – GKS Katowice, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki osłabieni brakiem takich graczy jak Nemanja Nedic czy Jakub Budnicki. Rafał Górak ma natomiast do swojej dyspozycji wszystkich kluczowych graczy. Straszyć GKS Tychy mogą między innymi Mateusz Mak, Sebastian Bergier czy Adrian Błąd.

GKS Tychy – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Zespół z Tychów tydzień temu otrzymał lekcję piłki nożnej od Lechii Gdańsk (0:3). GKS jednocześnie zboczył ze zwycięskiego szlaku po dwóch wygranych meczach z rzędu. Drużyna Dariusza Banasika u siebie w pięciu ostatnich spotkaniach wygrała tylko raz. Wcześniej tyszanie zaliczyli cztery z rzędu przegrane mecze.

GieKSa z Katowic ma natomiast za sobą efektowne zwycięstwo nad Stalą Rzeszów, w którym ekipa Rafała Góraka urządziła sobie festiwal strzelecki (8:0). Wcześniej w szczęśliwych okolicznościach katowiczanie pokonali natomiast Polonię Warszawa (2:1).

GKS Tychy – GKS Katowice, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w listopadzie minionego roku. Wówczas GKS Katowice wygrał jednym golem z GKS-em Tychy (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami dwa razy górą byli katowiczanie i w trzech spotkaniach miał miejsce remis.

GKS Tychy – GKS Katowice, kursy

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant na wygraną GKS-u Tychy kształtuje się na poziomie 2.50-2.60. Remis wyceniono na 3.15-3.40. Z kolei opcję na zwycięstwo GKS-u Katowice oszacowano na 2.60-2.80. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

GKS Tychy – GKS Katowice, typ kibiców

GKS Tychy – GKS Katowice, transmisja meczu

Piątkowe spotkanie na stadionie przy ulicy Edukacji będzie emitowane w telewizji. Transmisja z meczu będzie dostępna na antenie Polsat Sport 3. Ponadto rywalizację będzie można śledzić na platformie Polsat Box Go. Spotkanie zacznie się o godzinie 20:30.

