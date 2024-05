Frosinone Calcio – Inter Mediolan: typy i kursy na mecz Serie A. Przypomnijmy, że Nerazzurri już kilka tygodni temu zapewnili sobie mistrzostwo Włoch. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadio Benito Stirpe już w najbliższy piątek, 10 maja o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Lautaro Martinez

Frosinone Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2024 05:25 .

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Inter Mediolan, który już kilka tygodni temu zapewnił sobie dwudzieste w swojej historii mistrzostwo Włoch, w 36. kolejce Serie na wyjeździe zmierzy się z Frosinone Calcio. Podopieczni Eusebio Di Francesco nie są jeszcze pewni utrzymanie, dlatego będzie to dla nich bardzo ważne spotkanie. Beniaminek włoskiej ekstraklasy przed tą serią gier ma tylko dwa punkty przewagi nad Udinese Calcio, które znajduje się w strefie spadkowej. Czy zespół popularnych pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej na kolejny sezon?

Mimo wszystko faworytem są goście, którzy dysponują dużo lepszą kadrą. Czy ekipa prowadzona przez Simone Inzaghiego wywiąże się ze swojej roli? Mój typ: zwycięstwo Interu Mediolan.

Ernest Superbet 1.62 Wygrana Interu Przejdź do Superbet

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, sytuacja kadrowa

Po stronie drużyny gospodarzy zabraknie takich zawodników jak m.in. Sergio Kalaj, Anthony Oyono, Stefano Turati i Mateus Lusuardi, którzy są kontuzjowani oraz zawieszony za kartki Enzo Barrenechea. W zespole gości nieobecny będzie jedynie Francesco Acerbi.

Kontuzje i zawieszenia Frosinone Zawodnik Powrót Sergio Kalaj Uraz więzadła Nieznany Anthony Oyono Uraz ścięgna Nieznany Stefano Turati Uraz dłoni Koniec maja 2024 Mateus Lusuardi Fizyczny dyskomfort Niepewny Enzo Barrenechea Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Inter Mediolan Zawodnik Powrót Francesco Acerbi Uraz pachwiny Koniec maja 2024

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Frosinone Calcio w dwóch poprzednich kolejkach Serie A zgarnęło cztery punkty – 0:0 z Empoli oraz 3:0 z Salernitaną. Inter Mediolan zmęczony świętowaniem po zdobyciu scudetto ostatnio przegrał 0:1 z Sassuolo Calcio, natomiast wcześniej pokonał Torino 2:0.

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, historia

Powiedzieć, że Inter Mediolan dominuje nad Frosinone Calcio, to jakby nic nie powiedzieć. Klub ze stolicy mody wygrał bowiem wszystkie pięć poprzednich spotkań przeciwko temu rywalowi.

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu są goście, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Frosinone Calcio wynosi około 5.00, a typ na zwycięstwo Interu Mediolan to mniej więcej 1.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.30. To spotkanie można obstawić u bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, przewidywane składy

Frosinone Eusebio Di Francesco 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Frosinone Eusebio Di Francesco 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi ▼ 1 Pierluigi Frattali 3 Riccardo Marchizza 7 Jaime Baez 8 Demba Seck 9 Kaio Jorge 10 Giuseppe Caso 11 Marvin Cuni 12 Reinier Jesus Carvalho 13 Matjaz Kamensek Pahic 16 Luca Garritano 17 Giorgi Kvernadze 21 Abdou Harroui 26 Soufiane Bidaoui 27 Arijon Ibrahimovic 1 Yann Sommer 5 Stefano Sensi 7 Juan Cuadrado 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 14 Davy Klaassen 16 Davide Frattesi 17 Tajon Buchanan 21 Kristjan Asllani 31 Yann Aurel Bisseck 32 Federico Dimarco 36 Matteo Darmian 70 Alexis Sanchez

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Frosinone 0% remisem 0% zwycięstwem Interu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Frosinone

remisem

zwycięstwem Interu

Frosinone Calcio – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Stadio Benito Stirpe już w najbliższy piątek, 10 maja o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.