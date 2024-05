Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Benjamin Pavard zachwycony Simone Inzaghim

Inter Mediolan stosunkowo wcześniej zagwarantował sobie mistrzostwo Włoch. Podopieczni Simone Inzaghiego zapewnili sobie triumf w rozgrywkach Serie A w wyjątkowych okolicznościach. „Nerazzurri” bowiem potrzebowali zwycięstwa w derbach z Milanem, aby sięgnąć po Scudetto. Ostatecznie udało im się pokonać rywala zza miedzy, a stolicę Lombardii pochłonęły niebiesko-czarne barwy.

W ostatnich dniach na łamach „La Repubblica” ukazał się wywiad z Benjaminem Pavardem. Francuski defensor w rozmowie z dziennikarzami opowiedział o współpracy z Simone Inzaghim. Były zawodnik Bayernu Monachium w samych superlatywach wypowiedział się o włoskim szkoleniowcu, zdradzając, że trener daje wszystkim bardzo dużo wolności.

– Inzaghi daje nam dużo wolności i to jest piękne. Już grałem w obronie trzyosobowej, ale chodziło głównie o obronę. Tutaj to ciągłe dawanie i branie. Możemy iść do przodu, tworzyć przestrzeń, współpracować z rozgrywającym. Pieśni dla trenera w autobusie? Zasługuje na nie, zarówno od fanów, jak i od zespołu. Ważne było, abyśmy my, piłkarze, pierwsi wykrzyknęli jego imię. Druga gwiazda nadeszła dzięki pracy wszystkich, ale to on jest trenerem – powiedział Benjamin Pavard cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

Benjamin Pavard w obecnie trwającej kampanii rozegrał 31 spotkań pod okiem Simone Inzaghiego. Francuski defensor nie zdołał strzelić gola, ale może się pochwalić trzema asystami.

Sprawdź także: Inter szuka następców Dumfriesa. Ma dwóch kandydatów