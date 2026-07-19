Real Madryt i FC Barceloną interesują się Cristianem Romero. W grze o Argentyńczyka liczą się również Inter Mediolan oraz Atletico Madryt. Tottenham Hotspur wycenia swojego gracza na około 50 milionów funtów - donosi "TEAMtalk".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Argentyny

Cristian Romero łączony z potęgami. Tottenham Hotspur wycenił

Real Madryt oraz FC Barcelona biją się nie tylko na poziomie La Ligi. Oba kluby stoczą między sobą również rywalizację transferową. Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań hiszpańskich gigantów znalazł się Cristian Romero. Nie można skreślać również Interu Mediolan oraz Atletico Madryt, którzy także mają na oku gracza Tottenhamu Hotspur.

Wspomniane źródło zdradza, że obecny pracodawca Cristiana Romero dokonał już wyceny. Koguty oczekują za swoją gwiazdę ofert, które będą wynosiły 50 milionów funtów. Jest to wysoka cena, więc mówi się, że niższe kwoty też Spurs wezmą pod uwagę. Władze zespołu z Londynu mają świadomość, że mistrz świata chce zmienić otoczenie i nie będą robiły stawały mu na drodze.

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Cristian Romero rozgrywa obecnie świetne mistrzostwa świata. Argentyńczyk jest kluczowym graczem swojej reprezentacji i ma zamiar poprowadzić ich do obrony tytułu. Wysoka dyspozycja defensora nie umknęła uwadze innym zespołom. To właśnie w trakcie mundialu ustawiła się po gracza Spurs kolejka chętnych.

Dotychczas Cristian Romero rozegrał 156 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Argentyny strzelił 13 goli, a także zaliczył siedem asyst.