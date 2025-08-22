Górnik Zabrze – GKS Katowice, typy bukmacherskie
Górnik Zabrze i GKS Katowice to ekipy, które po pierwszych pięciu kolejkach znajdują się na zgoła odmiennych miejscach w ligowej tabeli. Czternastokrotni mistrzowie Polski mają na swoim koncie dziewięć punktów. Z kolei drużyna Rafała Góraka legitymuje się bilansem zaledwie czterech oczek.
Zespół z Zabrza latem przeszedł sporo zmian. Do klubu trafili nie tylko nowi zawodnicy, ale także nowy trener. Stery nad drużyną przejął Michal Gasparik, który zamierza koncentrować się na rywalizacji w czołówce tabeli. Przed startem rozgrywek z klubu dochodziły również głosy, że celem jest triumf w Pucharze Polski.
- Zobacz też: Ekstraklasa – tabela ligi polskiej
GieKSa to z kolei ekipa, która chce przede wszystkim jak najdłużej rywalizować w elicie. Do sobotniej potyczki podejdzie opromieniona zwycięstwem nad Arką Gdynia. Katowiczanie zdominowali rywali wysokim pressingiem i świetnie rozgrywanymi stałymi fragmentami gry. W starciu z Górnikiem, nauczeni błędami z przeszłości, zagrają zapewne ostrożniej.
W ostatnich latach zabrzanie regularnie wygrywali z GKS-em. Przełomowa mogła być jednak potyczka z marca ubiegłego roku, gdy w spotkaniu otwarcia Katowice Areny gospodarze wygrali po bramce zdobytej w końcówce rywalizacji. Ogólnie można spodziewać się wyrównanego meczu, w którym bramki padną z obu stron. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.
Górnik Zabrze – GKS Katowice, ostatnie wyniki
14-krotni mistrzowie Polski przystąpią do potyczki po wygranej z Pogonią Szczecin (0:3). Jednocześnie po dwóch z rzędu porażkach Górnik wrócił na zwycięski szlak. Wcześniej jednak musiał uznawać wyższość kolejno z Bruk-Betem Termaliką (0:1) i Lechem Poznań (1:2).
Katowicka ma natomiast na swoim koncie remis z Zagłębiem Lubin (2:2) wywalczony po walce, a także zwycięstwo z Arką Gdynia (4:1). Ogólnie jednak GKS ma też na swoim koncie trzy porażki, kolejno z: Rakowem Częstochowa (0:1), Widzewem Łódź (0:3) i Legią Warszawa (1:3).
Górnik Zabrze – GKS Katowice, historia
Obie ekipy zmierzą się ze sobą na stadionie im. Ernesta Pohla po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas lepszy był zespół z Katowice (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich oficjalnych spotkaniach między drużynami cztery razy wygrał Górnik i raz zwyciężył GKS.
Górnik Zabrze – GKS Katowice, kursy bukmacherskie
Gospodarze są faworytem rywalizacji według ekspertów bukmacherskich. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 1.82. Dla porównania ewentualne zwycięstwo GKS-u zostało wycenione na 4.10. Z kolei opcja na remis kształtuje się w wysokości 3.90.
Górnik Zabrze – GKS Katowice, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika 100%
- wygraną GKS-u 0%
- remisem 0%
1+ Votes
Górnik Zabrze – GKS Katowice, przewidywane składy
Gospodarze podejdą do rywalizacji osłabieni brakiem Luki Zahovicia i Michala Sacka. Pierwszy jest po operacji stopy. Drugi ma uraz nogi. Goście najpewniej wystąpią w swoim optymalnym zestawieniu.
|10Lukas Podolski
|16Paweł Olkowski
|17Kamil Lukoszek
|19Natan Dziegielewski
|22Abbati Abdullahi
|27Dominik Szala
|28Bastien Donio
|30Ousmane Sow
|55Maksymilian Pingot
|74Theodoros Tsirigotis
|79Young-jun Goh
|81Matus Kmet
|99Tomasz Loska
|3Aleksander Paluszek
|5Jesse Bosch
|6Lukas Klemenz
|7Maciej Rosołek
|10Marcel Wędrychowski
|12Rafał Strączek
|14Jakub Łukowski
|20Filip Rejczyk
|21Aleksander Buksa
|24Konrad Gruszkowski
Górnik Zabrze – GKS Katowice, transmisja meczu
Sobotnia rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – GKS Katowice będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Kamil Kosowski. Mecz można także oglądać na platformie CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.