Górnik Zabrze – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (23.08.2025)

20:33, 22. sierpnia 2025 21:21, 22. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze - GKS Katowice to jeden z dwóch sobotnich meczów szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Emocji nie zabraknie. Starcie na Arena Zabrze zacznie się o godzinie 20:15.

Marcel Wędrychowski
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Wędrychowski

Górnik Zabrze – GKS Katowice, typy bukmacherskie

Górnik Zabrze i GKS Katowice to ekipy, które po pierwszych pięciu kolejkach znajdują się na zgoła odmiennych miejscach w ligowej tabeli. Czternastokrotni mistrzowie Polski mają na swoim koncie dziewięć punktów. Z kolei drużyna Rafała Góraka legitymuje się bilansem zaledwie czterech oczek.

Zespół z Zabrza latem przeszedł sporo zmian. Do klubu trafili nie tylko nowi zawodnicy, ale także nowy trener. Stery nad drużyną przejął Michal Gasparik, który zamierza koncentrować się na rywalizacji w czołówce tabeli. Przed startem rozgrywek z klubu dochodziły również głosy, że celem jest triumf w Pucharze Polski.

GieKSa to z kolei ekipa, która chce przede wszystkim jak najdłużej rywalizować w elicie. Do sobotniej potyczki podejdzie opromieniona zwycięstwem nad Arką Gdynia. Katowiczanie zdominowali rywali wysokim pressingiem i świetnie rozgrywanymi stałymi fragmentami gry. W starciu z Górnikiem, nauczeni błędami z przeszłości, zagrają zapewne ostrożniej.

W ostatnich latach zabrzanie regularnie wygrywali z GKS-em. Przełomowa mogła być jednak potyczka z marca ubiegłego roku, gdy w spotkaniu otwarcia Katowice Areny gospodarze wygrali po bramce zdobytej w końcówce rywalizacji. Ogólnie można spodziewać się wyrównanego meczu, w którym bramki padną z obu stron. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Luka Pawlik
Lukasz
STS
1.67
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 22.08.2025 20⁚09 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, ostatnie wyniki

14-krotni mistrzowie Polski przystąpią do potyczki po wygranej z Pogonią Szczecin (0:3). Jednocześnie po dwóch z rzędu porażkach Górnik wrócił na zwycięski szlak. Wcześniej jednak musiał uznawać wyższość kolejno z Bruk-Betem Termaliką (0:1) i Lechem Poznań (1:2).

Katowicka ma natomiast na swoim koncie remis z Zagłębiem Lubin (2:2) wywalczony po walce, a także zwycięstwo z Arką Gdynia (4:1). Ogólnie jednak GKS ma też na swoim koncie trzy porażki, kolejno z: Rakowem Częstochowa (0:1), Widzewem Łódź (0:3) i Legią Warszawa (1:3).

Górnik Zabrze – GKS Katowice, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą na stadionie im. Ernesta Pohla po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas lepszy był zespół z Katowice (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich oficjalnych spotkaniach między drużynami cztery razy wygrał Górnik i raz zwyciężył GKS.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem rywalizacji według ekspertów bukmacherskich. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 1.82. Dla porównania ewentualne zwycięstwo GKS-u zostało wycenione na 4.10. Z kolei opcja na remis kształtuje się w wysokości 3.90.

Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa |

23 sierpnia 2025

20:15

1.82
3.90
4.10
GKS Katowice
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 20:15.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Górnika
  • wygraną GKS-u
  • remisem
  • wygraną Górnika 100%
  • wygraną GKS-u 0%
  • remisem 0%

1+ Votes

Górnik Zabrze – GKS Katowice, przewidywane składy

Gospodarze podejdą do rywalizacji osłabieni brakiem Luki Zahovicia i Michala Sacka. Pierwszy jest po operacji stopy. Drugi ma uraz nogi. Goście najpewniej wystąpią w swoim optymalnym zestawieniu.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, transmisja meczu

Sobotnia rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – GKS Katowice będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Kamil Kosowski. Mecz można także oglądać na platformie CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.