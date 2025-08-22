Górnik Zabrze - GKS Katowice to jeden z dwóch sobotnich meczów szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Emocji nie zabraknie. Starcie na Arena Zabrze zacznie się o godzinie 20:15.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, typy bukmacherskie

Górnik Zabrze i GKS Katowice to ekipy, które po pierwszych pięciu kolejkach znajdują się na zgoła odmiennych miejscach w ligowej tabeli. Czternastokrotni mistrzowie Polski mają na swoim koncie dziewięć punktów. Z kolei drużyna Rafała Góraka legitymuje się bilansem zaledwie czterech oczek.

Zespół z Zabrza latem przeszedł sporo zmian. Do klubu trafili nie tylko nowi zawodnicy, ale także nowy trener. Stery nad drużyną przejął Michal Gasparik, który zamierza koncentrować się na rywalizacji w czołówce tabeli. Przed startem rozgrywek z klubu dochodziły również głosy, że celem jest triumf w Pucharze Polski.

GieKSa to z kolei ekipa, która chce przede wszystkim jak najdłużej rywalizować w elicie. Do sobotniej potyczki podejdzie opromieniona zwycięstwem nad Arką Gdynia. Katowiczanie zdominowali rywali wysokim pressingiem i świetnie rozgrywanymi stałymi fragmentami gry. W starciu z Górnikiem, nauczeni błędami z przeszłości, zagrają zapewne ostrożniej.

W ostatnich latach zabrzanie regularnie wygrywali z GKS-em. Przełomowa mogła być jednak potyczka z marca ubiegłego roku, gdy w spotkaniu otwarcia Katowice Areny gospodarze wygrali po bramce zdobytej w końcówce rywalizacji. Ogólnie można spodziewać się wyrównanego meczu, w którym bramki padną z obu stron. Mój typ: Obie drużyny strzelą – TAK.

Lukasz STS 1.67 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź na stronę STS

Górnik Zabrze – GKS Katowice, ostatnie wyniki

14-krotni mistrzowie Polski przystąpią do potyczki po wygranej z Pogonią Szczecin (0:3). Jednocześnie po dwóch z rzędu porażkach Górnik wrócił na zwycięski szlak. Wcześniej jednak musiał uznawać wyższość kolejno z Bruk-Betem Termaliką (0:1) i Lechem Poznań (1:2).

Katowicka ma natomiast na swoim koncie remis z Zagłębiem Lubin (2:2) wywalczony po walce, a także zwycięstwo z Arką Gdynia (4:1). Ogólnie jednak GKS ma też na swoim koncie trzy porażki, kolejno z: Rakowem Częstochowa (0:1), Widzewem Łódź (0:3) i Legią Warszawa (1:3).

Górnik Zabrze – GKS Katowice, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą na stadionie im. Ernesta Pohla po raz pierwszy od marca tego roku. Wówczas lepszy był zespół z Katowice (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich oficjalnych spotkaniach między drużynami cztery razy wygrał Górnik i raz zwyciężył GKS.

Górnik Zabrze – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Gospodarze są faworytem rywalizacji według ekspertów bukmacherskich. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 1.82. Dla porównania ewentualne zwycięstwo GKS-u zostało wycenione na 4.10. Z kolei opcja na remis kształtuje się w wysokości 3.90.

Górnik Zabrze GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 20:15 .

Górnik Zabrze – GKS Katowice, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

wygraną GKS-u

remisem wygraną Górnika 100%

wygraną GKS-u 0%

remisem 0% 1+ Votes

Górnik Zabrze – GKS Katowice, przewidywane składy

Gospodarze podejdą do rywalizacji osłabieni brakiem Luki Zahovicia i Michala Sacka. Pierwszy jest po operacji stopy. Drugi ma uraz nogi. Goście najpewniej wystąpią w swoim optymalnym zestawieniu.

Górnik Zabrze Michal Gasparik GKS Katowice Rafal Gorak Górnik Zabrze Michal Gasparik 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Lubik 5 Szcześniak 26 Janicki 20 Josema 64 Janza 18 Ambros 8 Hellebrand 14 Kubicki 11 Ismaheel 23 Liseth 15 Massimo 27 Nowak 99 Zrelak 11 Błąd 8 Galan 77 Kowalczyk 19 Łukasiak 23 Wasielewski 2 Kuusk 4 Jędrych 30 Czerwiński 1 Kudła 1 Lubik 5 Szcześniak 26 Janicki 20 Josema 64 Janza 18 Ambros 8 Hellebrand 14 Kubicki 11 Ismaheel 23 Liseth 15 Massimo 27 Nowak 99 Zrelak 11 Błąd 8 Galan 77 Kowalczyk 19 Łukasiak 23 Wasielewski 2 Kuusk 4 Jędrych 30 Czerwiński 1 Kudła 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład GKS Katowice Rafal Gorak Rezerwowi 10 Lukas Podolski 16 Paweł Olkowski 17 Kamil Lukoszek 19 Natan Dziegielewski 22 Abbati Abdullahi 27 Dominik Szala 28 Bastien Donio 30 Ousmane Sow 55 Maksymilian Pingot 74 Theodoros Tsirigotis 79 Young-jun Goh 81 Matus Kmet 99 Tomasz Loska 3 Aleksander Paluszek 5 Jesse Bosch 6 Lukas Klemenz 7 Maciej Rosołek 10 Marcel Wędrychowski 12 Rafał Strączek 14 Jakub Łukowski 20 Filip Rejczyk 21 Aleksander Buksa 24 Konrad Gruszkowski

Górnik Zabrze – GKS Katowice, transmisja meczu

Sobotnia rywalizacja będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Górnik Zabrze – GKS Katowice będzie emitowana na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Michał Mitrut i Kamil Kosowski. Mecz można także oglądać na platformie CANAL+ online, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych i na Smart TV. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

