Górnik Zabrze to w tym sezonie rozpędzona maszyna, która dobrze czuje się n swoim stadionie. W sobotnie wieczór zmierzy się z Motorem Lublin. Sprawdź typy i kursy na to spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Górnik Zabrze – Motor Lublin, typy bukmacherskie

Górnik Zabrze w trakcie letniego okna transferowego przeszedł rewolucję kadrową, co ma przełożyć się na rywalizację o najwyższe cele. Przed sobotnią potyczką PKO BP Ekstraklasy postawa zabrzan może cieszyć ich kibiców, ponieważ zespół zgromadził już 12 punktów.

Motor Lublin to jeden z rewelacyjnych beniaminków z poprzedniego sezonu, który jednak w tej kampanii ma trudności ze wskoczeniem na właściwe tory. Drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego nie wygrała od czterech spotkań, co może niepokoić nie tylko kibiców, ale również władze klubu z Lublina.

Aktualnie w ligowej tabeli zespoły dzieli różnica siedmiu punktów. Górnik w tym sezonie jest bezkompromisowy, mając na swoim koncie cztery wygrane spotkania i dwie porażki. Z kolei Motor ma jedno zwycięstwo, dwa remisy i dwie przegrane.

W sześciu z ostatnich 10 spotkań, kiedy ekipa z Zabrza grała u siebie, tylko jedna z drużyn zdobyła bramkę lub miał miejsce bezbramkowy remis. To może dawać do myślenia przed potyczką na Arenie Zabrze. Mój typ: Obie drużyny strzelą – NIE.

Górnik Zabrze – Motor Lublin, ostatnie wyniki

Zespół prowadzony przez Michala Gasparika przystąpi do starcia w bardzo dobrych nastrojach po wygranej w Śląskim Klasyku z GKS-em Katowice (3:0). Górnik może pochwalić się dwoma z rzędu efektownymi zwycięstwami, bo wcześniej pokonał także Pogoń Szczecin (3:0).

Lublinianie z kolei są w elicie bez wygranej od potyczki z Arką Gdynia (1:0). W kolejnych czterech spotkaniach Motor zaliczył dwie porażki i dwa remisy. Tydzień temu uległ Koronie Kielce (0:2).

Górnik Zabrze – Motor Lublin, historia

W poprzedniej kampanii w obu bataliach między drużynami goli nie brakowało. Górnik u siebie wygrał z Motorem 4:0. Z kolei lublinianie pokonali zabrzan na swoim terenie 1:0. Ogólnie w czterech ostatnich meczach między ekipami trzykrotnie lepszy był 14-krotny mistrz Polski.

Górnik Zabrze – Motor Lublin, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Górnika został oszacowany na 1.78. Remis wyceniono na 4.00. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Motor kształtuje się na poziomie 4.40 i to najmniej realny scenariusz według bukmacherów.

Górnik Zabrze Motor Lublin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 sierpnia 2025 10:44 .

Górnik Zabrze – Motor Lublin, kto wygra?

Górnik Zabrze – Motor Lublin, przewidywane składy

Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w optymalnym zestawieniu. Tak naprawdę poza grą są z powodu kontuzji tylko Luka Zahović i Michal Sacek. U gości z kolei wszyscy gracze są do dyspozycji trenera.

Gospodarze przystąpią do rywalizacji najpewniej w optymalnym zestawieniu. Tak naprawdę poza grą są z powodu kontuzji tylko Luka Zahović i Michal Sacek. U gości z kolei wszyscy gracze są do dyspozycji trenera.

Górnik Zabrze Michal Gasparik Motor Lublin Mateusz Stolarski

Górnik Zabrze – Motor Lublin, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Górnik Zabrze – Motor Lublin zacznie się o godzinie 20:15 i będzie można ją obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Rafał Dębiński i Jacek Bednarz. Mecz może także obejrzeć w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić bezpośrednio na stronie usługi. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

