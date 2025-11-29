GKS Katowice – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (29.11.2025)

GKS Katowice zmierzy się w ostatnim sobotnim spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Pogonią Szczecin. Rywalizacja zapowiada się bardzo ciekawe. Sprawdź typy i kursy.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: przewidywania

GKS Katowice i Pogoń Szczecin to ekipy, które w tabeli PKO BP Ekstraklasy przed sobotnią potyczką dzieli różnica tylko trzech oczek. Trójkolorowi zajmują 15. miejsce z 17 punktami. Z kolei na 11. pozycji zadomowili się Portowcy.

Drużyny mają nieco inne cele na trwającą kampanię. Katowiczanie mają plan, aby przedłużyć swój pobyt w elicie. Chociaż wyzwanie będzie trudne do zrealizowania, to GieKSa nie zamierza składać broni. Tym bardziej że w poprzednim sezonie błyszczała, będąc najwyżej sklasyfikowaną ekipą z Górnego Śląska w PKO BP Ekstraklasie.

Pogoń z kolei cały czas marzy o miejscu premiowanym grą w europejskich pucharach. Na dzisiaj do czwartego Radomiaka traci tylko pięć oczek, więc teoretycznie jeszcze w tym roku Granatowo-bordowi mogą znaleźć się w TOP 4 ligowej klasyfikacji.

Obie drużyny preferują ofensywny styl gry, więc o gole można być raczej spokojnym. Szczególnie że katowicka drużyna w tym sezonie straciła już 27 goli, a Pogoń zdobyła 26 bramek. W związku z tym można rozważyć wariant, że w sobotniej batalii padną minimum cztery gole. Mój typ: powyżej 3,5 bramki – TAK.

Lukasz STS 2.40 Powyżej 3‚5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Drużyna prowadzona przez Rafała Góraka tydzień temu nie rozegrała swojego meczu. Spotkanie przeciwko Jagiellonii Białystok zostało odwołane z powodu złych warunków atmosferycznych. Tym samym GKS ostatnie spotkanie rozegrał jeszcze przed reprezentacyjną przerwą, gdy uległ u siebie Piastowi Gliwice (1:3). Wcześniej jednak katowiczanie kroczyli od wygranej do wygranej, mogąc pochwalić się czterema z rzędu zwycięstwami, licząc wszystkie rozgrywki.

Portowcy to natomiast zespół, mający za sobą przekonującą wygraną nad Zagłębiem Lubin. Pogoń pokonała Miedziowych czterema golami (5:1). Tym samym ekipa ze Szczecina zrehabilitowała się swoim kibicom za porażki z Wisłą Płock (0:2) oraz Jagą (1:2). Pogoń ma jednak kłopot z wygrywaniem w roli gościa. W lidze po raz ostatni udało się to Portowcom dawno temu, bo w sierpniu, gdy w Łodzi pokonali miejscowy Widzew (2:1).

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz drugi w tym roku. W kwietniu lepsza byłą Pogoń, wygrywając u siebie z GieKSą (4:0). Ogólnie w poprzedniej kampanii zespoły rywalizowały ze sobą dwa razy. Katowiczanie pokonali Portowców na swoim obiekcie (3:1).

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

wygraną Pogoni

remisem wygraną GKS-u

wygraną Pogoni

remisem 0 Votes

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Gospodarze nie będą mogli liczyć w sobotnim starciu na trzech graczy. Z powodu kontuzji z gry wypadli Mateusz Marzec i Aleksander Paluszek. Tymczasem z powodu zawieszenia za kartki wypadł Marcin Wasielewski. W ekipie ze Szczecina nie może natomiast zagrać Danijel Loncar.

GKS Katowice Rafal Gorak Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg GKS Katowice Rafal Gorak 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 12 Strączek 2 Kuusk 4 Jędrych 6 Klemenz 11 Błąd 77 Kowalczyk 5 Bosch 8 Galan 15 Markovic 99 Zrelak 27 Nowak 11 Grosicki 9 Molnár 10 Przyborek 19 Ndiaye 8 Ulvestad 90 Greenwood 32 Koutris 13 Keramitsis 2 Huja 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 12 Strączek 2 Kuusk 4 Jędrych 6 Klemenz 11 Błąd 77 Kowalczyk 5 Bosch 8 Galan 15 Markovic 99 Zrelak 27 Nowak 11 Grosicki 9 Molnár 10 Przyborek 19 Ndiaye 8 Ulvestad 90 Greenwood 32 Koutris 13 Keramitsis 2 Huja 28 Wahlqvist 77 Cojocaru 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Thomas Thomasberg Rezerwowi 1 Dawid Kudła 10 Marcel Wędrychowski 14 Jakub Łukowski 16 Grzegorz Rogala 19 Kacper Łukasiak 20 Filip Rejczyk 21 Jakub Kokosinski 22 Sebastian Milewski 30 Alan Czerwiński 80 Ilya Shkurin 6 Jan Biegański 7 Musa Juwara 14 Jose Pozo 15 Hussein Ali 18 Paul Mukairu 20 Patryk Paryzek 23 Benjamin Mendy 31 Krzysztof Kamiński 35 Maciej Wojciechowski 61 Kacper Smoliński

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS-u oszacowano na 2.45. Remis kształtuje się na poziomie 3.60. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Pogoni wyceniono na 2.65.

GKS Katowice Pogoń Szczecin 2.45 3.60 2.65 Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 01:03

GKS Katowice – Pogoń Szczecin: transmisja

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisję ze spotkania GKS Katowice – Pogoń Szczecin będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:15. Mecz skomentują Robert Skrzyński i Michał Trela. Ponadto spotkanie można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.