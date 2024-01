Fulham – Everton: typy, kursy, zapowiedź (30.01.2024)

Fulham – Everton: typy i kursy na mecz Premier League. Wracamy do gry w angielskiej ekstraklasie. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Craven Cottage już w najbliższy wtorek, 30 stycznia o godzinie 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Joao Palhinha

Fulham – Everton, typy i przewidywania

Po zmaganiach w krajowych pucharach wracamy do rywalizacji na boiskach Premier League. Fulham w 22. kolejce na własnym stadionie podejmie Everton. Gospodarze przed tą serią gier zajmują trzynaste miejsce w tabeli, natomiast goście są tuż nad strefą spadkową – na siedemnastej lokacie. Czy ekipa prowadzona przez Marco Silvę pokona zespół dowodzony przez Seana Dyche’a, a może nastąpi podział punktów? O wszystkim przekonamy się we wtorek wieczorem.

Spodziewam się otwartego widowiska. Oba zespoły powinny dążyć do zwycięstwa z uwagi na ich sytuację w tabeli. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Fulham – Everton, sytuacja kadrowa

Fulham Zawodnik Powrót Adama Traore Uraz ścięgna udowego Kilka dni Alex Iwobi Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Calvin Bassey Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Fodé Ballo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Fulham Zawodnik Powrót Adama Traore Uraz ścięgna udowego Kilka dni Alex Iwobi Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Calvin Bassey Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Fodé Ballo Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach

Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Seamus Coleman Uraz ścięgna udowego Niepewny Idrissa Gueye Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach Everton Zawodnik Powrót Dele Alli Uraz biodra Kilka dni Seamus Coleman Uraz ścięgna udowego Niepewny Idrissa Gueye Powołanie do reprezentacji Po 2 meczach

Fulham – Everton, ostatnie wyniki

Fulham odpadł już z Pucharu Ligi Angielskiej (1:2 i 1:1 z Liverpoolem) oraz Pucharu Anglii (0:2 z Newcastle United). Podopieczni Marco Silvy w poprzedniej kolejce Premier League przegrali 0:1 z Chelsea. Everton również odpadł z FA Cup (1:2 z Luton Town), a na ligowym podwórku ostatnio bezbramkowo zremisował z Aston Villą.

Fulham – Everton, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu zespołów zdecydowanie lepiej wypadają londyńczycy. Pięć poprzednich meczów między tymi drużynami to bowiem aż cztery zwycięstwa Fulham i jeden remis. Everton w tym czasie nie odniósł zatem żadnej wygranej.

Fulham – Everton, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem wtorkowego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Fulham wynosi około 2.50, a typ na zwycięstwo Evertonu to mniej więcej 3.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podczas rejestracji podać Superbet kod: GOAL.

Fulham – Everton, przewidywane składy

Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 6 Harrison Reed 8 Harry Wilson 13 Tim Ream 19 Rodrigo Muniz 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 35 Tyrese Francois 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 18 Ashley Young 22 Benjamin Godfrey 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 61 Lewis Dobbin Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Fulham Marco Silva 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Everton Sean Dyche Rezerwowi ▼ 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 6 Harrison Reed 8 Harry Wilson 13 Tim Ream 19 Rodrigo Muniz 28 Sasa Lukic 30 Carlos Vinícius 35 Tyrese Francois 5 Michael Keane 10 Arnaut Danjuma Groeneveld 12 João Virgínia 14 Beto 18 Ashley Young 22 Benjamin Godfrey 23 Seamus Coleman 28 Youssef Chermiti 61 Lewis Dobbin

Fulham – Everton, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Fulham 0% remisem 0% zwycięstwem Evertonu 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Fulham

remisem

zwycięstwem Evertonu

Fulham – Everton, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Craven Cottage już w najbliższy wtorek, 30 stycznia o godzinie 20:45.