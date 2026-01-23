Burnley FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2026)

16:00, 23. stycznia 2026
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Burnley - Tottenham: typy i kursy na mecz 23. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Destinity Udogie
PressFocus Na zdjęciu: Destinity Udogie

Burnley – Tottenham: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League Burnley postara się o sprawienie niespodzianki i zatrzymanie kolejnego angielskiego giganta. Czy po Manchesterze United i Liverpoolu, nadszedł czas na Tottenham? Przyjezdni z Londynu osuwają się coraz niżej w tabeli, czym coraz bardziej oddalają się od zamierzonej gry w Europie. Jak zakończy się to spotkanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,82
Obie drużyny strzelą
*Kursy z 22.01.2026 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Burnley – Tottenham: ostatnie wyniki

Początek nowego roku nie był udany dla zawodników Burnley. 2026 rok zaczęli oni od porażki z Brighton 0:2. Później było już tylko lepiej, ponieważ beniaminek nie dał się pokonać Manchesterowi United (2:2) i Liverpoolowi (1:1). Ponadto Burnley awansowało do kolejnej rundy Pucharu Anglii po wygranej 5:1 z Millwall.

Kilka dni temu Tottenham niespodziewanie pokonał u siebie 2:0 Borussię Dortmund w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Tym samym Spurs przerwali serię pięciu kolejnych spotkań bez zwycięstwa. W tym czasie londyńczykom zdarzyły się porażki Bournemouth (2:3), Aston Villą (1:2) i West Hamem United (1:2).

Burnley – Tottenham: historia

Trzy ostatnie mecze bezpośrednie odbyły się w Londynie. Tottenham zdecydowanie skorzystał na tym fakcie, ponieważ odniósł komplet zwycięstw, dwukrotnie nie pozwalając Burnley nawet na strzelenie gola. Atut własnego boiska nie był jednak kluczowy, ponieważ Spurs triumfowali także w roli gości.

Burnley – Tottenham: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Tottenham, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 2.05. Współczynnik na zwycięstwo Burnley ustalono na poziomie 3.60. Z kolei kurs na remis to 2.05.

Burnley
Remis
Tottenham
3.60
3.25
2.05
3.65
3.35
2.07
3.53
3.35
1.97
3.65
3.35
2.07
Odds are subject to change. Last updated 23 stycznia 2026 17:50

Burnley – Tottenham: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Burnley
  • Remis
  • Wygrana Tottenhamu
  • Wygrana Burnley 0%
  • Remis 0%
  • Wygrana Tottenhamu 100%

1+ Votes

Burnley – Tottenham: przewidywane składy

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Anthony; Broja

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Odobert, Simons, Tel; Solanke

Burnley – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Burnley – Tottenham odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

