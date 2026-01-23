Burnley FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (24.01.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Destinity Udogie

Burnley – Tottenham: typy bukmacherskie

W 23. kolejce Premier League Burnley postara się o sprawienie niespodzianki i zatrzymanie kolejnego angielskiego giganta. Czy po Manchesterze United i Liverpoolu, nadszedł czas na Tottenham? Przyjezdni z Londynu osuwają się coraz niżej w tabeli, czym coraz bardziej oddalają się od zamierzonej gry w Europie. Jak zakończy się to spotkanie? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Burnley – Tottenham: ostatnie wyniki

Początek nowego roku nie był udany dla zawodników Burnley. 2026 rok zaczęli oni od porażki z Brighton 0:2. Później było już tylko lepiej, ponieważ beniaminek nie dał się pokonać Manchesterowi United (2:2) i Liverpoolowi (1:1). Ponadto Burnley awansowało do kolejnej rundy Pucharu Anglii po wygranej 5:1 z Millwall.

Kilka dni temu Tottenham niespodziewanie pokonał u siebie 2:0 Borussię Dortmund w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Tym samym Spurs przerwali serię pięciu kolejnych spotkań bez zwycięstwa. W tym czasie londyńczykom zdarzyły się porażki Bournemouth (2:3), Aston Villą (1:2) i West Hamem United (1:2).

Burnley – Tottenham: historia

Trzy ostatnie mecze bezpośrednie odbyły się w Londynie. Tottenham zdecydowanie skorzystał na tym fakcie, ponieważ odniósł komplet zwycięstw, dwukrotnie nie pozwalając Burnley nawet na strzelenie gola. Atut własnego boiska nie był jednak kluczowy, ponieważ Spurs triumfowali także w roli gości.

Burnley – Tottenham: kursy bukmacherskie

Za faworyta tego meczu uznano Tottenham, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 2.05. Współczynnik na zwycięstwo Burnley ustalono na poziomie 3.60. Z kolei kurs na remis to 2.05.

Burnley – Tottenham: kto wygra?

Burnley – Tottenham: przewidywane składy

Burnley: Dubravka; Tuanzebe, Esteve, Humphreys; Walker, Ugochukwu, Florentino, Pires; Edwards, Anthony; Broja

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Gray, Gallagher; Odobert, Simons, Tel; Solanke

Burnley – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Burnley – Tottenham odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godzinie 16:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

